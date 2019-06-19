30 طالباً يقدمون 6 ابتكارات ذكية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامجاً تدريبياً بعنوان «كيف تكون مبتكراً‎؟» شارك فيه 30 طالباً من مدرسة آل مكتوم للتعليم الأساسي في دبي، حيث تعلموا خلال 16 ورشة عمل على مدى أربعة شهور، عدداً من المهارات الهندسية عبر دروس نظرية وتطبيقية متعددة.

تضمنت الموضوعات التي تناولتها سلسة ورش العمل شرح مبادئ الابتكار، والتدريب على عقد جلسات العصف الذهني وطرح الأفكار المبتكرة وتنفيذ وعرض النماذج الأولية، وشرح مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية واستخداماتها، واستخدام أدوات ومعدات النجارة ومراعاة عوامل الأمن والسلامة. وفي نهاية البرنامج التدريبي، نجح الطلاب في تقديم 6 ابتكارات هي: الإشارة المرورية الذكية، والعبور الذكي لطلاب المدرسة، ومقعد الحافلة الذكي، والخوذة الذكية، والسترة الذكية، والقفاز الذكي.

إمكانيات

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نولي في الهيئة أهمية كبرى للابتكار، ونلتزم بغرس روح الابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب، إيماناً منا بالإمكانات التي يمتلكها النشء الجديد وقدرته على ابتكار التقنيات الإحلالية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة».

وأضاف الطاير: «يأتي هذا البرنامج التدريبي لطلاب المدارس ضمن مسؤوليتنا المجتمعية للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتحفيز الطلاب لدراسة العلوم والتقنيات الحديثة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، والارتقاء بمفهوم التعلم إلى مستويات جديدة، وتقريب العلوم والتقنيات الحديثة للطلاب من خلال تجارب وتطبيقات عملية تسهم في إعداد الجيل القادم من العلماء وأصحاب العقول المبدعة والمبتكرة».