تكريم 31 معلماً من 57 مدرسة توظف الذكاء الاصطناعي بالتعليم

المصدر: البيان ــ أبوظبي

كرمت شركة «ألف للتعليم» 31 معلماً من 57 مدرسة تطبق منصتها الرقمية التي توظف الذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التعليمي، بحضور جيفري ألفونسو المدير التنفيذي للشركة، وعايشة اليماحي، مديرة برنامج ألف في وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من مديري النطاق والمديرين الأوائل ومديري المدارس وعدد من المعلمين والمعلمات.

وقالت عائشة اليماحي، مديرة برنامج ألف في وزارة التربية والتعليم: إن المكرمين استطاعوا عن جدارة تطوير أدائهم بطريقة مذهلة لتواكب العالم الرقمي الجديد الذي نعيشه وتحديداً في قطاع التعليم.

وأكد جيفري ألفونسو المدير التنفيذي لشركة ألف للتعليم أن منصة ألف للتعليم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية التعليمية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها على أسس ثقافية بغرض إعداد جيل المستقبل.