الأنشطة الصيفية.. إجازة غير تقليدية لتنمية مهارات الطلبة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض، رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

يحلّ فصل الصيف وتحلّ معه الأنشطة التي تنظّمها مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية التي تحاول جاهدة كسر روتين الراحة، وما يصاحبه من جمود خلال تلك الفترة، والتي يصعب مقاومتها إلا من خلال برمجة أنشطة استثماراً لقيمة الوقت الثمين الذي قد يهدر، وذلك عبر تنظيم برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تنمي قدرات الطلبة وترفع من معنوياتهم، وتكسبهم تجارب استثنائية.

مستكشف الفضاء

من جهته أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي لـ «مستكشف الفضاء» 2019، حيث سيتم تنظيم 4 مخيمات على مدار 4 أسابيع تضم كل مجموعة 30 مشاركاً.

ويستمر مخيم الطلاب في الفئة العمرية من 11-14 عاماً من 7 إلى 11 يوليو، والطالبات في نفس الفئة العمرية من 14 إلى 18 يوليو؛ والطلاب في الفئة العمرية من 15-18 عاماً من 21-25 يوليو، والطالبات في نفس الفئة العمرية من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2019.

ودعا المركز المهتمين للتسجيل في المخيم والاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تزويد الشباب بتجربة استثنائية لاستكشاف الفضاء من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأشار المركز إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 4 يوليو 2019 عبر الموقع الإلكتروني (https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏mbrsc.ae/‏‏‏‏spaceexplorer).

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء «يأتي مخيم «مستكشف الفضاء» ضمن جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في دعم رؤية القيادة الرشيدة لإعداد جيل يمتلك ناصية العلوم الحديثة، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية من خلال توفير بيئة محفزة للشباب لإطلاق ابتكاراتهم وإبداعاتهم وتشجيعهم على دراسة التخصصات العلمية، حيث نؤمن أن شباب اليوم هم قادة الغد الذين سيواصلون مسيرة الدولة في مجال الابتكار والبحث العلمي في الفضاء والعلوم والتقنيات المتقدمة، وينفذون الخطط الاستراتيجية الطموحة للدولة في مجال استكشاف الفضاء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في التعليم من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين وتطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في الاقتصاد الوطني».

كما أضاف المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء: «إن مخيم مستكشف الفضاء يعد فرصة مهمة للطلبة المهتمين بقطاع الفضاء لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء والالتقاء بخبراء مركز محمد بن راشد للفضاء لفهم متطلبات قطاع الفضاء، والتعرف إلى أحدث التقنيات والفرص المتاحة في هذا القطاع».

محاور

يتضمن برنامج المخيم لهذا الصيف أنشطة نظرية وتطبيقية تلبي شغف الطلاب للتعلم وإظهار مواهبهم، من بينها ورش العمل التي سيتعلم الطلبة من خلالها بناء الدوائر الكهربائية والنماذج ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات وبناء نماذج صواريخ الفضاء.

كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف على برنامج الإمارات الوطني للفضاء، والذي يتضمن «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل»، و«برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية» و«برنامج الإمارات لروّاد الفضاء» وبرنامج المريخ 2117.

أنشطة طلابية

بدوره أكد النقيب ناصر علي بوعصيبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين تنظم سنوياً برامج صيفية للطلبة بالتعاون مع جمعية أم القيوين الخيرية، وذلك بهدف استغلال فترة الإجازة الصيفية بالنسبة للطلبة، ما يعد أمرا ضروريا لأنه يكسبهم خبرات عملية جديدة من خلال انخراطهم في العمل المهني والتعامل مع المراجعين والجمهور في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، الأمر الذي يزودهم بالمهارات والقدرات والمعارف التي تدعم إبداعاتهم وأفكارهم المستقبلية، إضافة إلى شغل أوقات الفراغ بالنسبة إليهم.

وأضاف أن الطلبة الذين سوف يشاركون في الدورات التدريبية العملية يكتسبون العديد من الخبرات التي تعينهم على إكمال مسيرتهم الدراسية والعملية، لأن مشاركتهم الموظفين في الدوائر المحلية والحكومية تكسبهم الخبرات الكافية، ويتعرفون من خلال تلك المشاركة على تفاصيل عديدة في أداء الوظيفة.

وبين أن الدورة التي سوف يتم تنظيمها خلال الصيف الحالي وسوف يفتح باب التسجيل الأسبوع المقبل، تهدف إلى استقطاب الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية والجامعية وتدريبهم خلال الإجازة الصيفية في الدوائر المحلية والاتحادية في إمارة أم القيوين وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة ولإكسابهم الخبرة والمعرفة الإدارية والميدانية، إضافة إلى توزيع مكافآت مالية إليهم بعد انتهاء فترة التدريب، وكذلك اعتماد ساعات تطوعية تفيد الطلبة في مساقاتهم الدراسية المختلفة، لافتا إلى أن مشاركة الطلبة خلال العام الجاري في الدورة الصيفية تعد المشاركة الثامنة على التوالي في فعاليات التدريب الصيفي حتى يشغل الطلبة أوقات فراغهم والاستفادة من التدريبات العملية حتى يعتمدوا على أنفسهم في المستقبل.

«صيفك على كيفك»

من ناحيتها كشفت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن إطلاق المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» في دورته الثامنة خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلة، باستقطاب 200 طالب وطالبة من الفئة العمرية 9 وحتى 12 عاماً، ضمن برنامج شامل لاكتسابهم المهارات الجديدة في المجالات العلمية والعملية من خلال ورش العمل الخاصة بالابتكار وجلسات العصف الذهني.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الجمعية تستهدف من خلال المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» تلبية احتياجات العائلات والمشاركين من الفئات العمرية، وتنمية مهاراتهم لاكتشاف مواهبهم الإبداعية الخاصة واستثمارها بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتحويل هواياتهم إلى أعمال حقيقية.

وأشار إلى أن الجمعية اعتمدت خريطة البرامج الجديدة التي تركز على 6 مجالات خلال المعسكر، وتتمثل في ورش وبرامج التدريب للمجال التقني والعلمي، والابتكار وتطوير الذات، والمجال الرياضي، والمجال الثقافي الأدبي واللغويات، وبرامج الوطن والولاء، والأخلاق والدين،، مؤكداً أن الجمعية تولي المعسكر الصيفي أهمية كبرى، نظراً لأهمية استثمار أوقات الطلاب خلال العطلة الصيفية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، واستفادتهم من البرامج المتخصصة التي تستهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم.

أسلوب علمي

وأضاف: تم تصميم برامج الدورة الثامنة من المعسكر الصيفي بأسلوب علمي بما يلائم احتياجات الطلبة المشاركين، ويواكب أفكارهم وطموحاتهم، بهدف توفير بيئة مشجعة على تجديد نشاطهم وقدراتهم ضمن باقة متكاملة من البرامج والفعاليات الاجتماعية والتعليمية والاجتماعية التي يقدمها الخبراء المتخصصون خلال ورش التدريب، وبرامج التطوير، بالإضافة للرحلات التعليمية والترفيهية التي تستهدف أشهر المعالم في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن برامج المعسكر تشمل ورش عمل لتأهيل المشاركين على التعامل مع إسعاف الحالات الطارئة وتدريبهم وتقديم الإسعافات الأولية وطرق السلامة، وطرق اتخاذ الخطوات السريعة لإنقاذ حياة الآخرين، بالإضافة لبرنامج التوعية بتحقيق الوقاية والسلامة بالتعاون مع الدفاع المدني في رأس الخيمة للتعامل مع الحرائق، فيما يركز برنامج الوطن والولاء على زيادة الروح الوطنية وكيفية تحمل مسؤولياتهم في المستقبل، وبناء قاعدة من الكوادر المؤهلة استعداداً للمشاركة الإيجابية في المجتمع.