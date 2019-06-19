تخريج الدفعة الأولى من دبلوم ريادة الأعمال برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

اختتمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص لتأهيل الباحثين عن عمل في مجال ريادة الأعمال، لتمكين 31 باحثاً وباحثة عن عمل من بدء مشاريعهم التجارية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، استهدف الدبلوم في دورته الأولى تأهيل 31 باحثاً وباحثة عن عمل لبدء مشاريعهم التجارية الصغيرة والمتوسطة، واستمر البرنامج لمدة 8 أسابيع، وتم تقديم 22 محاضرة، تضمنت كيفية الحصول على أفكار للمشاريع التجارية وتقييم هذه الأفكار، وتصميم نموذج العمل الابتكاري، وإدارة الابتكار والتفكير التصميمي، واستراتيجيات ومهارات البيع المميز، والخطة التسويقية، والخطة المالية وإعداد خطط العمل.

وأضافت: قدم المشاركون خطط مشاريعهم المستقبلية الخاصة وتم تقييمها من قبل المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع بما يتوافق مع متطلبات ومعايير بدء مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة.