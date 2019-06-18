29 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

يتوجه غداً الأربعاء 29 ألف طالب وطالبة من طلبة الثاني عشر "الثانوية العامة" لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، لمختلف أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم بواقع 14 ألفا و655 طالبة، و 14 الفا و 343 طالبا، موزعين كالآتي: 19 الفا و 152 في التعليم العام، 10 آلاف و 224 طالبة، و8 الاف و 928 طالبا، فيما يبلغ اعداد الطلبة الممتحنين في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم 8 الاف و411 طالب وطالبة منهم 3 الاف و893 طالبة و4518 طالبا، ومن التعليم الفني 1526 طالبا، منهم 538 اناثا و 988 ذكورا.

وابدت إدارات مدرسية حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، مؤكدة تهيئة الطلبة نفسياً من خلال تقديم نصائح لهم من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.

وحددت الوزارة عدة موجهات لتطبيق الامتحانات، وعممتها على المدارس، وحددت فترة الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحا، وحددت الوزارة مقرر الامتحانات لكل صف على حدة على موقع وزارة التربية عبر روابط مهمة (المناهج والتقييم)، إذ يقتصر امتحانات الصفوف من 1 حتى 3 على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، أما الصفوف من 4 حتى 12 يتضمن امتحاناتهم مقررات الفصلين الدراسيين الثاني والثالث في جميع المواد، حيث تستمر امتحانات الثاني عشر اعتبارا من الغد حتى 30 الشهر الجاري.