استمرار الدراسة بنظام الفصول الثلاثة العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ«البيان» أن الدراسة مستمرة بنظام الفصول الثلاثة العام الدراسي المقبل، وأن الوزارة انتهت من وضع الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل.

ونفى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخطة الدراسية التي تحتوي على فصلين دراسيين فقط، موضحا أنها غير صحيحة، مشيرا إلى أن الوزارة دائما تناشد أولياء الأمور باستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، من الحسابات الرسمية لوزارة التربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن مجلس الوزراء كان قد حدد التقويم المدرسي لثلاث سنوات لحسم الجدل في الميدان التربوي، ويبدأ دوام الهيئة الأكاديمية في 28 أغسطس المقبل، ودوام الطلبة في 1 سبتمبر، وحددت إجازة الشتاء للطلبة بتاريخ 15 ديسمبر 2019 حتى 9 يناير 2020 بواقع 20 يوم عمل، وإجازة الشتاء للهيئات التدريسية والأكاديمية من 22 ديسمبر حتى 2 يناير بواقع أسبوعين.

فيما يبدأ دوام الفصل الثاني المعلمين بتاريخ 5 يناير والطلبة في 12 الشهر ذاته، وتبدأ إجازة الربيع للطلبة في 29 مارس حتى 9 أبريل 2020 بواقع أسبوعين، فيما تبدأ إجازة الربيع للهيئات الأكاديمية في 29 مارس وتستمر لمدة أسبوع.

فيما يبدأ دوام الفصل الثالث للهيئات الأكاديمية في 5 أبريل والطلبة في 12 من الشهر ذاته، ويختتم العام الدراسي للطلبة في 2 يوليو 2020 والهيئات الإدارية والتدريسية في 9 من الشهر ذاته، وتستمر إجازة نهاية العام لمدة 6 أسابيع بواقع 30 يوم عمل، ليكون عدد أيام التمدرس 185 يوماً مع أيام الامتحانات.