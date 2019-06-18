تكريم خريجي أول دفعة ثانوية لمدرسة الشعلة الخاصة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الحفل السنوي الأول الذي نظمته مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان، حيث كرم طلاب وطالبات أول دفعة ثانوية عامة للمدرسة في إمارة عجمان، كما افتتح المعرض السنوي الذي احتوى على أعمال الطلبة وابتكاراتهم على مدار العام الدراسي، وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط هدية تذكارية بهذه المناسبة من إدارة المدرسة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي اهتمام حكومة عجمان، بتشجيع المؤسسات العلمية والتربوية ودعم الأنشطة العلمية، لافتاً لأهمية التعليم في تعزيز مسيرة التنمية في المجتمع.

وشهد فعاليات الحفل السنوي محمد دياب الموسى المستشار التربوي لصاحب السمو حاكم الشارقة، وعبدالله راشد عمران رئيس مجلس إدارة مدارس الشعلة ومديرو المدارس الخاصة.

وألقى إبراهيم بركة مؤسس مدارس الشعلة كلمة أشاد فيها بجهود حكومة عجمان في مواكبة التطور العمراني والاهتمام بتوفير المؤسسات التعليمية والتربوية لأبناء الإمارة والمقيمين كما أشاد بدعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وذلك بتقديم كافة التسهيلات من أجل أن يرى مشروع مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان النور، مشيراً إلى أنه تم افتتاح المدرسة هذا العام وذلك بتكلفة 150 مليون درهم حيث تم إنشاء مدرستين الأولى للمنهج الوزاري والثانية للأمريكي وبهدف توفير بيئة تعليمية خصبة تساهم في دفع عجلة التعليم في الإمارة.