«دبي الدولية» تحتفل بتخريج 174 طالباً وطالبة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مدرسة دبي الدولية «فرع القرهود» بتخريج الدفعة 34 من طلبة الثاني عشر البالغ عددهم ١٧٤ طالباً وطالبة بحضور الدكتور جمعة خلفان بلهول رئيس مجلس إدارة مدارس دبي الدولية.

وأوضح نافذ الحايك مدير المدرسة بالوكالة، أن المدرسة على مدى أكثر من ثلاثين عاما تمكنت من تخريج آلاف الطلبة الذين أثبتوا جدارتهم ونجاحهم في كل مجالات العمل المختلفة، مما يؤكد على أنهم حققوا توجيهات القيادة الرشيدة في اكتساب العلم والمعرفة للمساهمة في ارتقاء الوطن وتحقيق النجاحات المستمرة له، وأوصى الطلبة الخريجين أن يتطلعوا دوماً إلى أعلى القمم، أن يبحثوا عن التميز الذي يرفع من شأنهم، وأن يجعلوا أهدافهم كبيرة بحجم طموحاتهم.

وألقى كلمة الخريجين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية الطلاب أحمد الدبسي، عبد الرحمن الهرمودي، سعود يونس، والطالبات عليا بسام، دلال المضرب، سحر سودجار، استحضروا من خلالها ذكرياتهم في المدرسة، كما أوصوا زملاءهم الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة بالمثابرة وتخطي الصعاب لتحقيق أهدافهم. وتضمنت فقرات الحفل كلمة عن رابطة خريجي المدرسة قدمتها الطالبة يارا شرف الدين التي أوضحت فيها أن ما زرعته مدرستها من علم جعلها تتصدر لائحة الشرف في جامعة دبي الأمريكية ولمدة أربع سنوات.