جامعة عجمان تطرح برنامج الماجستير في طب أسنان الأطفال

المصدر: عجمان - البيان

حصلت جامعة عجمان على موافقة واعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في الدولة، لطرح برنامج ماجستير العلوم في «طب أسنان الأطفال» ضمن برامج كلية طب الأسنان، ليضاف إلى برامجها المعتمدة في درجتي البكالوريوس والماجستير.وأوضح الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، أن طرح جامعة عجمان لبرنامج ماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات طب الأسنان المختلفة.

مشيراً إلى أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو رفد سوق العمل بخريجين متخصصين في علاج أسنان الأطفال. وبيّن الدكتور كريم أن التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في «طب أسنان الأطفال» مفتوح حاليا، وسيستقبل 4 طلاب سنويا.