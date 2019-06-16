سلطان بن محمد بن سلطان يشهد حفل تخريج طلبة «الشارقة الدولية الخاصة»

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة مساء أمس حفل تخريج طلبة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة 2019 والذي أقيم على مسرح الجامعة الأميركية بالشارقة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم آيات من القرآن الكريم ثم ألقت سوسن عبد الفتاح مديرة المدرسة كلمة قدمت فيها الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي على رعايته وحضوره للحفل.

وهنأت في كلمتها الطلبة بتخرجهم، مشيرة إلى أن الاحتفاء بخريجي المدرسة يأتي هذا العام متزامناً مع «عام التسامح» بما يحمله من دلالات عميقة في قيم الوئام والسلام التي تعيشها الإمارات بكل فخر واعتزاز.

واختتمت مديرة المدرسة كلمتها بالإشارة إلى أهمية دور المدرسة واستمرار عطائها المجتمعي وبثها الحضاري كحاضنة للابتكار والإبداع، مهنئة أولياء أمور الطلبة بتخرج أبنائهم وبناتهم، وشاكرة جهودهم وتعاونهم مع المدرسة في رسالتها التربوية والعلمية.

وتضمن الحفل فيلماً توثيقياً قصيراً يرصد مسيرة المدرسة خلال الأعوام السابقة وإنجازاتها في المجالات الأكاديمية والأنشطة العامة والمسابقات المحلية والعالمية المختلفة.