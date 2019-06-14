تعاون جامعة دبي و«كريبتو لابز» لاحتضان مشاريع الطلبة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «كريبتو لابز» لإطلاق مختبر الابتكار في حرم الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية من أجل تعزيز روح المبادرة والابتكار على المستوى الجامعي. قام بتوقيع مذكرة التفاهم رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي والعضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز» الدكتور صالح الهاشمي بحضور ممثلين من الطرفين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع نمو الشركات الناشئة والمبادرات التي يقوم بها رواد الأعمال الشباب من خلال تزويد طلبة الجامعة بالمرافق والإرشادات والدعم الكافي لبناء وإطلاق مشاريعهم الناشئة الرائدة.

ووفقًا للمذكرة، ستعمل «كريبتو لابز» على تفعيل برامج الابتكار وتشجيع الشركات الرائدة في الدولة لاحتضان المواهب الشابة في مجال الابتكار في ريادة الأعمال.

وشكر رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي «كريبتو لابز» على التواصل مع المؤسسات التعليمية والجامعات قائلاً: «تحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذا النوع من التعاون بين مراكز الابتكار ذات المستوى العالمي مثل «كريبتو لابز»، والجامعات عالية الجودة التي تحث الشباب على الإبداع والابتكار والإنتاج».

وأضاف: «إن جامعة دبي تحرص دائماً على دعم رواد الأعمال الشباب للتنافس على نطاق عالمي من خلال مشاركتهم في مشاريع تدعم الابتكار، ولهذا السبب أنشأت الجامعة مركز المنطقة الحرة لريادة الأعمال والابتكار لدعم الأفكار الجديدة وإنشاء شركات ناشئة والسماح للمبتكرين بالنجاح».

بدوره، قال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: «إن هذه الشراكة الرئيسية مع جامعة دبي تسلط الضوء على جهودنا في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في الإمارات، وتتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة في تجهيز الجيل الشاب بمهارات أساسية للمستقبل».