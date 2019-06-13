جواهر القاسمي تشهد تخريج طالبات جامعة الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة من الدفعة الـ 19 لفصل الربيع 2018 - 2019.

وبلغ عدد الخريجات 629 طالبة من كليات «الشريعة والدراسات الإسلامية»، و«الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية»، و«إدارة الأعمال»، والهندسة، والقانون، و«الفنون الجميلة والتصميم»، الاتصال، العلوم، والمجتمع في برامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة.

تجارب

حضر الحفل معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من الشيخات وعضوات مجلس أمناء جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وجمع غفير من المسؤولات وعضوات من الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة وأولياء أمور الطالبات.

واستعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة - في كلمتها - بعض التجارب خلال رحلتها العلمية التي تخللتها النجاحات والتحديات لتلخصها في خمسة مفاتيح للطالبات الخريجات بمثابة وصايا وعبر وهم: وضوح الهدف والإصرار والمثابرة والجد والإتقان والميزان والتوازن ورضا الوالدين.

إنجازات

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة سلامة الرحومي، أن جامعة الشارقة استطاعت أن تحقق في ميادينها الكثير من الإنجازات التي جسدت مكانتها في الآفاق العالمية، والتي أكدتها تقارير منظمات دولية متخصصة في تقييم أهمية ومواقع الجامعات على المستويات العالمية، حيث أصبحت واحدة من أقوى أربع جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تصنيف «QS» وهي الأولى حسب تصنيف جرين ماتريك، إضافة إلى أنها واحدة من 100 جامعة فتية على المستوى العالمي وفقاً لتصنيف التايمز الدولية.

ووجهت الخريجة هويدا الشرقي من كلية الاتصال - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن زميلاتها الخريجات - الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.. لافتةً إلى جهود سموهما الكبيرة في سبيل تعليم وتخريج الطلبة للاستعداد لمواقع البناء والعمل لخدمة الوطن والمجتمع.

ثم قامت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ترافقها عميدة شؤون الطالبات بالبدء بمراسم التخريج وتسليم الشهادات للطالبات الخريجات.

تكريم

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس حفل تكريم المتفوقين من خريجي دفعة فصل ربيع 2019م لطلبة جامعة الشارقة وذلك في المركز الطلابي بالجامعة، حيث قام بتكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 119 من خريجي برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في مختلف تخصصات الجامعة، كما هنأ رئيس مكتب سمو الحاكم طلاب جامعة الشارقة المتفوقين على تفوقهم العلمي، داعياً إياهم للاستمرار في طلب العلم والحرص على التفوق الدائم في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم أوطانهم ومجتمعاتهم. الشارقة - البيان