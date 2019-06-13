سعود المعلا يشهد حفل تخرج طلبة مدارس الشارقة الأمريكية

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، حفل تخريج الدفعة الـ 20 من مدارس الشارقة الأمريكية الدولية، والذي أقيم مساء أمس، بقاعة البيت متوحد في أم القيوين.

كما شهد الحفل، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس الدائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة السيار رئيس مجلس إدارة مدارس الشارقة الأمريكية الدولية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والكادر الإداري والتدريسي بمدارس الشارقة الأمريكية الدولية.

وبدأت فعاليات الحفل، بوصول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا والشيوخ وكبار المسؤولين، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلا أحد الخريجين آيات من الذكر الحكيم.

وألقت الشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا، كلمتها بالنيابة عن الخريجات، وأعربت فيها عن شكرها لصاحب السمو حاكم أم القيوين، على دعمه المستمر، واهتمامه بكافة الأمور المتعلقة بتطوير النشاط التعليمي بالإمارة.

وهنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين، الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وثمّن سموه الجهود التي يبذلها العاملون من الكوادر الإدارية والتدريسية، التي كان لها أثر عظيم في دفع مسيرة التعليم نحو آفاق التطوير والتجديد.

وسلم صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال الحفل، شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم 212 طالباً وطالبة، من طلاب الصف الـ 12، والذي شمل تخريج نجل وكريمة سموه، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا. وتسلم سموه هدية تذكارية من الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، نيابة عن الطلبة الخريجين. وفي ختام الحفل، تم التقاط الصور التذكارية لصاحب السمو حاكم أم القيوين مع الخريجين.