3813 طالباً وطالبة في الفصل الصيفي بجامعة زايد

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت إحصاءات القبول في الفصل الدراسي الصيفي الذي بدأ أخيراً بجامعة زايد تزايداً لافتاً، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين هذا العام 3813 طالباً وطالبة مقارنة بـ2929 في العام الماضي. وتتواصل الدراسة يومياً في فرعي الجامعة بأبوظبي ودبي حتى نهاية الفصل في 23 يوليو ثم تعقد الاختبارات في 24 و25 من الشهر ذاته ويعقبها إعلان النتائج 30 يوليو.

وأوضح الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة أن 260 مساقاً دراسياً تغطي جميع التخصصات طرحت في كلا الفرعين للطلاب الذين رغبوا في استكمال دراستهم خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المجالات التي توفرها الجامعة من خلال كلياتها التخصصية السبع، التربية وعلوم الاتصال والإعلام والإدارة والابتكار التقني والعلوم الطبيعية والصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والصناعات الإبداعية.