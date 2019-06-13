طلبة جامعة دبي يبتكرون جهازاً لفحص خصائص النظارات

المصدر: Ⅶ دبي – مرفت عبد الحميد

ابتكر ستة من طلبة جامعة دبي - تخصص تقنية المعلومات، جهازاً لفحص خصائص ونوعيات النظارات الطبية والشمسية ضمن مشروع تخرجهم للعام الدراسي الحالي، بهدف مساعدة محال بيع النظارات في تطوير خدماتهم للمستهلكين، حيث استعان الطلبة في مشروعهم بعدد من التقنيات المتطورة منها الواقع المعزز والاتصال الميداني عن قرب بالإضافة إلى تقنية «الاردوينوا».

وعن كيفية استخدام الجهاز أوضح الطالب ياسر الياسري منسق المشروع ورئيس الفريق الذي ضم محمد السويدي وطارق زياد وآيوا حمزات وعذباء المري وعبدالمجيد الجوهر، أنه يتم وضع النظارة المطلوب فحصها على الجهاز، بحيث يكشف خصائصها ومنها المادة المستخدمة في تصنيعها ولونها ومقاييس الإطار أو «الفريم»، ويعطي الجهاز أيضاً شكل النظارة على وجه المستهلك.