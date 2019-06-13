حرم حاكم أم القيوين تشيد بدعم القيادة للتعليم

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

أشادت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتوجيهات سموهما المتواصلة بدعم الميدان التربوي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتطبيق أفضل وأحدث المعايير والبرامج في الميدان التعليمي والتربوي للوصول إلى المستويات العالمية في إعداد أجيال المستقبل من طلاب الدولة.

وأكدت الشيخة سمية أن الأعوام الأخيرة شهدت تخريج طلبة متميزين في العديد من المجالات العلمية والأدبية بفضل البرامج التعليمية التي تنتهجها المدارس العامة والخاصة بالدولة المساهمة في تعزيز قدرات وصقل مهارات الطلبة بهدف إعداد الكوادر البشرية المؤهلة الطموحة واثقة الخطى الحريصة على تحقيق الأفضل لمستقبل الإمارات.

جاء ذلك في تصريح لسموها خلال حضورها حفل تخريج الدفعة العشرين من مدارس الشارقة الأمريكية الدولية الذي أقيم أمس بقاعة البيت متوحد في أم القيوين تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وتضمن تخريج الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخة مريم بنت سعود بن راشد المعلا إلى جانب 212 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر.