قرار استمرارية الدراسة بعد الامتحانات غير مجدٍ

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضحت ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن السؤال الذي ستوجهه إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، اليوم، والخاص بـ «بقاء الطلبة في المدرسة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات»، تلقته من عديد من أولياء الأمور، مشيرة إلى أن هذا القرار غير مجدٍ، فالمعلمون في ذلك الوقت يكونون مشغولين بالتصحيح، فكيف لهم بالوجود ومتابعة التدريس، وكيف سيتم إجبار الطالب على المجيء للمدرسة.

ووفقاً لقرار وزارة التربية والتعليم فإن آخر يوم للدراسة في 4 يوليو المقبل، في حين تبدأ الامتحانات في 19 الشهر الجاري، وينتهي طلبة الصفوف من 1-8 والصف التاسع (المسار العام والتخصصي) امتحاناتهم في 26 من الشهر الجاري، فيما يختتم طلبة الصف التاسع امتحاناتهم في 27 من الشهر ذاته، أما طلبة الصف التاسع مسار النخبة فسينهون امتحاناتهم في 30 يونيو مع طلبة الثانوية، فتكون المدة المتراوحة لاستمرارية الدراسة من 4 لطلبة الثانوية حتى 8 أيام للصفوف الأخرى.