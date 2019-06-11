امتحانات الإعادة للصف 12 للمتغيبين أو غير المجتازين 9 يوليو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم 9 يوليو لامتحانات الإعادة للصف 12 للطلبة المتغيبين أو غير المجتازين، كما جداول امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي لمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، لكافة الصفوف الدراسية، وحددت عدة موجّهات لتطبيق الامتحانات، وعمّمتها على المدارس، وحددت فترة الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحاً، كما حددت مقرر الامتحانات لكل صفّ على حدة على موقع الوزارة عبر روابط (المناهج والتقييم)، إذ يقتصر امتحانات الصفوف من 1 حتى 3 على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، أما الصفوف من 4 حتى 12 يتضمن امتحاناتهم مقررات الفصل الراسي الثاني والثالث في جميع المواد.

وحددت الوزارة الفترة ما بين 1 و2 يوليو لرصد واعتماد الدرجات، وخصصت الفترة ما بين و1 حتى 4 يوليو المقبل كفترة امتحانات تعويضيه للصفوف ما بين 4 حتى 11 (الغياب بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث)، كما حددت الفترة ما بين 9 و11 يوليو لامتحانات الإعادة لطلبة الصف 12 للطلبة المتغيبين أو غير المجتازين.

موجهات

وأوضحت وزارة التربية و التعليم عدة موجهات من خلال «التقييم الختامي للفصل الدراسي الثالث ووزعته على المدارس أمس، عدة موجهات من أن يستبدل وزن التقييم التكويني لطلبة الصف الثاني عشر في الفصل الدراسي الثالث اختبار الإمارات القياسي (أمسات) في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء، وفي حال عدم التقدم للاختبار يحصل الطالب على درجة صفر وتضع له آخر نتيجة معتمدة لاختبار (أمسات) بنظام المنهل بتاريخ 15 يونيو الجاري.

وجاء في الملف المعمم أمس على المدارس وحصلت «البيان» عن نسخة منه أن امتحانات الفترة التعويضية للصفوف من (4 حتى 11) تستهدف الطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحان عن أي مادة دراسية نهاية الفصل الدراسي الثالث ويطبق الامتحان ورقياً، وتتنوع الأسئلة بين الموضوعية والمقالية وتشمل مقرر الفصلين الثاني والثالث ويتاح الامتحان لمديري المدارس عن طريق نظام المنهل في نفس يوم التطبيق عند الساعة السابعة صباحاً، ويتم التصحيح في المدرسة لتلك الصفوف، أما بالنسبة لامتحانات الإعادة لطلبة الصف 12 فتستهدف نوعين من الطلبة الراسبين في 3 مواد دراسية فأقل، والغائبين عن مادة دراسية أو أكثر في امتحانات نهاية العام ويطبق الاختبار إلكترونياً من نظام الاختبارات المركزي (سويفت أسيس) لجميع طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، وسيتم تحديد مراكز الامتحانات وإعلام الطلبة بها من خلال إخطار الإعادة وسيتم التصحيح إلكترونياً.

امتحانات نهاية العام

وتبدأ امتحانات نهاية العام في 19 يونيو الجاري للصف الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم بمادة التربية الإسلامية، حيث يتقدم الطلبة للامتحان في 8 مواد دراسية وهي: (التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء أو الأحياء والعلوم الصحية).

استعدادات

وبدأت إدارات مدرسية حكومية وخاصة بتطبيق منهاج وزارة التربية والتعليم استعداداتها المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الدراسي الحالي، و العمل على إنهاء المقررات الدراسية خلال الأسبوع الجاري، وتهيئة الطلبة نفسياً من خلال تقديم نصائح لهم من قبل الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، والبدء الفوري في المراجعة للاستعداد للامتحانات التي ستنطلق 19 من الشهر الجاري، وخصصت مدارس حصص مراجعة لطلبة الثاني عشر قبل بدء الامتحان، وأخرى فتحت المجال للطلبة بالتحدث مع المعلمين والتأكد من أي استفسار.

من جهتها قالت أمينة النيادي، مديرة مدرسة ثانوية دبي، إن إدارة المدرسة أعدت خطة حتى تاريخ 18 الشهر الجاري، وتم تخصيص حصص إضافية للمعلمين الذين لم ينتهوا من المناهج، كما تم الاستعانة بحصص مواد التصميم والتكنولوجيا، حيث انتهى الطلاب من مناهجها وامتحاناتها، ومن ثم تعكف الإدارة على تجهيز القاعات الامتحانية، مشيرة إلى أن الاختصاصيين يعملون على تهيئة الطلبة نفسياً للامتحانات وكيفية التعامل مع تنظيم الوقت.

إكمال المناهج

من جانبه قال موفق القرعان، نائب مدير مدرسة العالم الجديد، إن إدارة المدرسة كثفت لقاءاتها مع المعلمين للوقوف على مدى سير الدراسة في الفصل الدراسي الأخير والاطمئنان على إكمال كافة المناهج المقررة في الفصل الدراسي الأخير في الموعد المحدد، حيث تنتهي المدرسة من المناهج خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن المعلمين يحرصون على إعداد خطة للمراجعة كلٌّ وفق تخصصه لتسهيل عمليات المراجعة على الطلبة. ولفت إلى أن المدرسة عمّمت على طلبة الثاني عشر جميع المحظورات التي منعتها الوزارة من دخول اللجان نهائياً.

برنامج

يتقدم طلبة الصفوف من 1-8 و9 (المسار العام والتخصصي) للاختبارات في 19 الجاري، ويمتحنون في 6 مواد، ويختتمون في 26 الشهر ذاته، فيما يتقدم طلبة 9 للاختبار في نفس المواد مضافة إليها مادة الأحياء ويختتمون بها امتحاناتهم في 27 من الشهر ذاته، أما طلبة 9 مسار النخبة فسينهون امتحاناتهم بمادة الكيمياء في 30 يونيو، ويختتم طلبة الصف 10 (عام) ومتقدم امتحاناتهم في 27 الجاري، أما مسار النخبة فيختتم امتحاناته في 30 الشهر ذاته بمادة الأحياء و10 للمسار التخصصي يختتمها في 26 الجاري، فيما يُنهي طلبة 11 للمسارين العام والمتقدم امتحاناتهم في 30 يونيو.