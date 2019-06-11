الفلاسي: نمضي قدماً في تطوير التعليم العالي

المصدر: أبوظبي - البيان

توجه معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم العالي، ومواصلة تأهيل الكفاءات العلمية المواطنة التي حققت إنجازات علمية يُشار لها بالبنان محلياً وعالمياً.

وقال معاليه، بمناسبة حفل تخريج طلبة الدفعتين 38 و39 لجامعة الإمارات: «نثمن عالياً دعم قيادتنا الرشيدة لقطاع التعليم العالي، وتقديم كافة وسائل الرعاية والاهتمام بالطلبة والباحثين في المجتمع الإماراتي، في إطار رؤية حكيمة لاستشراف المستقبل، ومواجهة تحدياته، وتحقيق الريادة بمختلف المجالات».

وأضاف معاليه: «بفضل هذا الدعم نمضي قدماً في تطوير ملف التعليم العالي، وتقديم نموذج عالمي في بناء الإنسان من خلال خلق وتطبيق آليات وأدوات وبرامج مبتكرة ترسخ مبدأ التعلم مدى الحياة في المجتمع وإكساب أفراده مختلف المهارات المتقدمة دعماً لمسيرة التنمية الشاملة».

وتابع: «نحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن الذين حصدوا ثمار جدهم واجتهادهم فكانوا نموذجاً من نماذج نجاحات شباب الإمارات الذين نثق بقدرتهم على قيادة المستقبل ومواكبة متغيراته، والمساهمة في رفد مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».

ودعا معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي الطلبة الخريجين إلى التحلي بروح المثابرة والتعلم المستمر واكتساب الخبرات العلمية والمهارات المتقدمة التي تساعدهم على تحويل التحديات في حياتهم العلمية والعملية إلى فرص.