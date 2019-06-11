سلطان القاسمي: جامعة الشارقة تؤهل طلبتها بمنهجية متكاملة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة: «أن الجامعة تعمل على تأهيل طلبتها وفق منهجية متكاملة تقوم على جوانب كثيرة من خلال علماء وأساتذة متخصصين يعملون على تطوير قدراتها وتعزيز مكانتها في مصاف الجامعات الأولى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما حقق العديد من أهدافها ومكنها من توقيع الكثير من الاتفاقيات المهمة مع جامعات ومراكز بحثية عالمية عريقة».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة والبالغ عددهم 280 خريجاً من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، الذي أقيم صباح أمس بقاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة:«نبارك لكم أيها الأبناء ولذويكم، ونبارك لأنفسنا بكم وبما تمكنتم من تحقيقه من العلم والمعرفة، ونرجو من الله جل في علاه أن يبارك لكم في سعيكم لتلبية متطلبات حياتكم العملية وفقاً لما أردتموه لها، بعد أن تزودتم بفضل من الله تعالى ثم بفضل اجتهاداتكم ما يمكنكم من تحقيق هذه المواجهة بفعالية وكفاءة».

وأضاف سموه:«إن فرحتنا وسعادتنا بكم اليوم وبمن سبقوكم وبمن سيلحقون بكم بمشيئة الله تعالى هي ما يزرع هذا الأمل في مشاعرنا لاسيما فيمن سيسعون منكم لمزيد من العلم والمعرفة بنيل الدرجات العلمية الأعلى، وهو الأمر الذي حتمت علينا إرادتنا العمل على توفير جميع متطلباته في جامعتكم، من بنى ومناهج للتعليم والتعلم والبحث العلمي الرصين، وغير ذلك الكثير مما يسهل الأمر على من يختار المزيد من التحصيل للدرجات العلمية الأعلى».

وحول التأهيل المتميز للخريجين المبني على منهجية متكاملة قال سموه:«إن ثقتنا بكم وبحسن تأهيلكم مبنية على علمنا بمنهجية تأهيلكم التي قامت في جوانب كثيرة منها على مكونات نهضة علمية تتميز بها جامعة الشارقة الآن تحت قيادة وإشراف كوكبة من العلماء والمتخصصين ممن يعملون بوفاء لتعزيز مكانتها في الصفوف الأمامية الأولى بين الجامعات النظيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».