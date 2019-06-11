منصور بن زايد: مدارس الإمارات الوطنية تأخذ بأرقى الممارسات التعليمية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. شهد أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، احتفالية مدارس الإمارات الوطنية بمناسبة تخريج 405 طلاب وطالبات من الدفعة الثانية عشرة للعام الدراسي 2018-2019 «دفعة عام التسامح».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في تصريحات له بهذه المناسبة أن تخريج هذه الدفعة يعد إضافة جديدة لمسيرة مدارس الإمارات الوطنية هذه المؤسسة الرائدة التي تأخذ بأرقى الممارسات التعليمية والتطبيقية في إعداد الطالب المعتز بهويته الوطنية وإرثه الحضاري، والمنفتح على العصر بما يشهده من تطورات تقنية وعلمية متسارعة، ما أتاح للمؤسسة أن تصبح صرحاً أكاديمياً ذا إشعاع محلي وإقليمي.

نموذج وطني

من جانبه أكد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة مدارس الإمارات الوطنية جعل منها نموذجاً وطنياً رائداً في التعليم يسهم ببناء الشخصية الطلابية المعتزة بهويتها وقيمها الأصيلة والمؤهلة للتفاعل مع تطورات عصر المعرفة وما يشهده من تقدم علمي مذهل في جميع المجالات.

وأوضح أن مدارس الإمارات الوطنية نجحت في توفير بيئة تعلّم متميزة من خلال ما توفره من كوادر أكاديمية وإدارية من مختلف دول العالم، إضافة إلى المرافق التعليمية والبنية التحتية المتطورة، وكذلك علاقة الشراكة مع أولياء الأمور والمؤسسات المجتمعية، ما يجعل من التعليم في أروقة المدارس تجربة ثرية جديرة بالدراسة والاقتداء بها.

إنجازات

من جهته ألقى الدكتور كينيث فيدرا، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها أيضاً عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين والخريجات، أعرب فيها عن فخره بإنجازات مدارس الإمارات الوطنية في هذا العام.. مبدياً سعادته بتخريج هذه النخبة الجديدة من طلبة الصف الثاني عشر ممثلة فيما ما يزيد على 11800 طالب وطالبة من منتسبي مدارس الإمارات الوطنية في مجمعاتها الخمسة بمدينة أبوظبي ومدينة محمد بن زايد والعين وإمارتي الشارقة ورأس الخيمة.

قيم أصيلة

أكد الطالب الشيخ نهيان بن خليفة بن حمدان آل نهيان - في كلمة نيابة عن الخريجين - فخره واعتزازه بأن يحمل وزملاؤه اسم «دفعة عام التسامح»، مجسدين بذلك ما تربوا عليه من قيم أصيلة وراسخة أرسى دعائمها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوجه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأسمى عبارات الشكر وفائق الامتنان على دعم سموه مسيرة العلم والتعليم وحرصه على أن تكون مدارس الإمارات الوطنية نموذجاً إماراتياً يُحتذى في بناء الشخصية الطلابية القيادية المعتزة بهويتها الوطنية والفخورة بإرثها الحضاري والثقافي والمتطلعة دوماً إلى الصدارة والتميز في جميع المجالات.