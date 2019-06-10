19 الجاري امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت ‏وزارة التربية والتعليم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2018 - 2019 للصفوف من الأول حتى الثانية عشر، في 19 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان جداول الامتحانات اليوم، جاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بالوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ‏الصفوف من 1 حتى 3 تقتصر امتحاناتها على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد، أما الصفوف من 4 حتى 12 فتتضمن امتحاناتها مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث في جميع المواد.

وتعتزم المدارس إنهاء المقررات الدراسية خلال الأسبوع الجاري، لتبدأ عمليات المراجعة واستعداداتها للامتحانات، من حيث تجهيز القاعات وتخصيص غرف الكنترول، وغيرها من اللجان الخاصة بأصحاب الهمم.