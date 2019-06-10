سلطان القاسمي يعلن إنشاء 4 مستشفيات متخصصة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة عن إنشاء 4 مستشفيات متخصصة في مناطق الشارقة المختلفة، في كل من دبا الحصن وخورفكان وكلباء والذيد في العام المقبل، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطارئة وكبار المواطنين من سكان تلك المناطق من الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المستشفى الجامعي بالشارقة، ولمواكبة توظيف الأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية المختلفة بجامعة الشارقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج 571 من طلبة الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، الذي أقيم صباح أمس، في قاعة المدينة الجامعية.

وهنأ سموه في مستهل كلمته الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، قائلاً: «نهنئكم أيها الأبناء والبنات، ونهنئ آباءكم وأمهاتكم، وآلكم وذويكم وأساتذتكم وأوطانكم أطيب التهاني والتبريكات، بفضل الله تعالى علينا وعليكم بإنجازكم العلمي المبارك الذي مكنكم الله تعالى من النجاح به تقديراً لاجتهادكم».

وأضاف سموه: «نحتفل اليوم وإياكم ليس فقط ابتهاجاً بتخريج كوكبة جديدة من أبنائنا وبناتنا، الذين نالوا من العلم والمعرفة الطبية والصحية، بل وسعادة وفخراً واعتزازاً بتأهيل المزيد من الأبناء والبنات، الذين يمكنهم أن يسهموا بتقديم الرعاية الطبية والصحية لمختلف شرائح مجتمع الدولة والمجتمعات الأخرى التي ينتمي إليها بعض الخريجين، الأمر الذي يبشرنا بتقدم المكانة التي حظي بها هذا المجتمع في المجالات الصحية من قبل المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، وهو أمر يحظى بالأولوية الهامة جداً في رعايتنا واهتماماتنا في التنمية الوطنية».

ولفت سموه إلى الجهود الكبيرة في تأهيل طلبة الطب والعلوم الصحية قائلاً: «تعلمون جيداً أننا نبني هذه الثقة بقدراتكم المتكاملة هذه، ليس فقط اعتماداً على العلماء والمتخصصين الأكفاء من أعضاء الهيئة التدريسية، الذين قاموا على تعليمكم وزودوكم بالتراكم العلمي والتخصصي الكبير الذي أصبحتم عليه، بل تم تعزيز تأهيلكم أيضاً، اعتماداً على حداثة مناهجكم الأكاديمية والعلمية، التعليمية منها والبحثية، وتلك الأنشطة العملية العلمية التي جرى إلزامكم بممارستها وخاصة طلبة الطب من خلال المختبرات الحديثة في التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الجراثيم وبأحدث التقنيات، ومختبرات المحاكاة ووحدة المناظير في المركز الإكلينيكي للكلية، وبنك الأنسجة والخلايا وأجهزة الكشف عن الجينات والحوامض النووية، وكذلك الأبحاث التي تم تكليفكم بإجرائها على الأمراض التي انتشرت في المجتمع المحيط».

وقال سموه: «إن كان علينا أن نشير إلى أن هذه هي البيئة التي تم تأهيلكم اعتماداً على مكوناتها، فإن علينا أن نشير إلى أن هذه البيئة هي التي فازت إحدى مستشفياتها «مستشفى الأسنان الجامعي» كما سبق وأعلنا بالمرتبة الماسية على المستوى العالمي بقرار من إحدى كبرى المنظمات العالمية لتقييم المؤسسات الصحية».

ودعا سموه الطلبة الخريجين للقيام بدورهم قائلاً: «ندعوكم اليوم لتقوموا بالأدوار المرجوة، والمنتظرة منكم في رعاية صحة الإنسان والتخفيف من معاناته وآلامه، وندعوكم في الوقت نفسه، ألا تكفوا عن التزود من العلم والمعرفة لتغذية علومكم بالجديد المستمر من هذه العلوم».

وكان الحفل بدأ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة بهذه المناسبة، هنأ فيها صاحب السمو حاكم الشارقة بتخريج هذه الكوكبة المباركة، من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية المختلفة، راجياً من الله العلي القدير، أن يديم سموه ذخراً وسنداً لهذه الأمة.

ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن هذا الرتل من طلبة العلم هو تعبير عن الثمار الطيبة، التي ازدهرت تحت قباب جامعة الشارقة العلمية والعملية حيث تم تأهيلهم علمياً وفكرياً ومهارياً ضمن بيئة ومناخات أكاديمية متعددة الجوانب.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين من كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، مهنئاً إياهم وداعياً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية والوظيفية.

ودعا عميد كلية الطب الخريجين والخريجات إلى أداء قسم المهنيين في المجالات الطبية والعلوم الصحية أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، متعهدين بأداء مهامهم الطبية والصحية بكل تفان وإخلاص.

مرسومان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «17» لسنة 2019 بشأن فض دور الانعقاد العادي الـ 4 من الفصل التشريعي الـ 9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة الخميس المقبل. وعلى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المرسوم الأميري رقم «16» لسنة 2019، بشأن إعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم. ويقضي المرسوم الأميري بأن يعاد تشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، ويعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.