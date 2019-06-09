الحصة 40 دقيقة وإلغاء الطابور في يونيو ويوليو

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

عممت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للحصص الدراسية لشهري يونيو ويوليو المتبقيين من العام الدراسي الحالي ليبدأ دوام رياض الأطفال من الساعة 8 صباحاً وينتهي 11.45، ويتم انصراف المعلمين الساعة 1 ظهراً.

وحددت الوزارة في التعميم الذي أصدرته مساء أمس، وحصلت «البيان» على نسخة منه بداية الحصة الأولى للحلقة الأولى بنين عند الساعة 7.15، وتنتهي الحصة الأخيرة 12.37، وحددت عدة إرشادات منها إلغاء الطابور الصباحي، والالتزام بالفاصل الزمني 3 دقائق بين الحصص الدراسية ليبقى زمن الحصة 40 دقيقة لجميع المراحل الدراسية.

أما بداية الحصة الأولى للحلقة الثانية والمرحلة الثانوية ـ بنين فعند 7.15 صباحاً وتنتهي الحصة الثامنة عند 1.20، فيما تبدأ الحصة الأولى في الحلقة الأولى بنات عند 8 صباحاً وتنتهي الحصة السابعة عند الساعة 1.22، فيما تبدأ الحصة الأولى لطالبات الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية ـ بنات في 8 صباحاً وينتهي دوامهن عند الساعة 2.05 ظهراً.