سلطان القاسمي: جامعة الشارقة تؤهّل أبناء الوطن ليتولوا مسيرة التقدم

المصدر: الشارقة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن الجامعة تعمل على تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية مواصلة مسيرة التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة والبالغ عددهم 249، والذي أقيم صباح أمس في قاعة المدينة الجامعية.

تهنئة

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة «يسعدنا أن نهنئكم أيها الأبناء وذويكم والهيئات الحكومية والخاصة التي ينتمي بعضكم إليها، كما نهنئ أنفسنا بهذا الموكب من حملة رايات العلم والمعرفة الذي يتقدم أمامنا اليوم، فيجسد الثمار الطيبة التي عملنا وسنعمل عليها لنحقق بإذن الله تعالى ما نتطلع إليه من الآمال المرجوة في فتح وبناء مزيد من آفاق العلم والمعرفة الإنسانية وصروح التنمية الوطنية التي تتعالى في أهميتها وتمتد يوماً بعد يوم وبثقة وقوة واقتدار في الآفاق العالمية».

وأضاف سموه «إن جامعة الشارقة وهي تحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من حملة الشهادات العلمية العليا إنما تعبر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهجنا بتأهيل المزيد من العلماء والمتخصصين الذين سيكون على عاتقهم العمل على استئناف التنمية الوطنية للوطن ــ ليس فقط ــ بآفاق هذه التنمية وأهدافها العصرية والحضارية على المستوى الوطني بل في ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العالمية، والتي سجل فيها أبناء الوطن وبكل فخر واعتزاز الإنجازات العالمية الكبرى».

منح

ولفت سموه في كلمته إلى أن الجامعة وبدعم من حكومة الشارقة قدمت العديد من المنح الدراسية المتكاملة للطلبة لإكمال دراستهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى خطط الجامعة المستقبلية قائلاً «يسعدنا أن نبشركم بارتفاع عدد برامج الدراسات العليا المعتمدة التي ستطرحها جامعة الشارقة في بداية شهر سبتمبر المقبل إلى أكثر من 50 برنامجاً، في الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية».

واختتم سموه كلمته «نجدد لكم التهنئة بتخرجكم ونبارك لكم ولأنفسنا ولآلئكم وذويكم وأساتذتكم وجامعتكم بإنجاز تخرجكم الكبير، كما نبارك لوطننا العزيز بكم لأننا نثق كل الثقة بأنكم ستساهمون وبشكل علمي وعملي في استئناف تقدمه وتطوره معتمدين على علمكم وخبراتكم العملية ووفائكم الصادق في كل ما من شأنه أن يعزز هذا التقدم والتطور بمشيئة الله تعالى، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى».

تأهيل

وتقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على تخريج كوكبة جديدة من حملة شهادات الدراسات العليا.

وكانت للخرجين كلمة ألقتها صالحة سليمان الحساني خريجة الماجستير في الإدارة الهندسية قدمت فيها شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعم مسيرة التعليم وبناء الصروح العلمية وجعل إمارة الشارقة منارة للعلم والثقافة.

إنجاز

وسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً سموه إياهم على ما حققوه من نجاح وإنجاز.

249 خريجاً وخريجة

توزع إجمالي الخريجين لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، والبالغ عددهم 249 على 28 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الدكتوراه، و221 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الماجستير. وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه في كل من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية 15 خريجاً، والهندسة خريجاً واحداً، والقانون 12 خريجاً.

وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في كل من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية 25 خريجاً، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 33 خريجاً، وإدارة الأعمال 53 خريجاً، والهندسة 44 خريجاً، والقانون 32 خريجاً، والاتصال 6 خريجين، والطب 16خريجاً، وكلية العلوم 12 خريجاً.