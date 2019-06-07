شرطة دبي تضم كلية وستفورد إلى عروض «إسعاد»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ضمّت لجنة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي إلى قطاعها التعليمي، كلية وستفورد الجامعية في دبي، موفرة بذلك خصومات لحاملي بطاقة إسعاد تصل إلى 30% على جميع برامج الدبلوم في كافة التخصصات، وخصم 20% على برامج الدراسات العليا «الماجستير».

وقالت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، إن اللجنة تواصل عملها بحرص وفاعلية لاستقدام أهم وأكبر عروض في مختلف القطاعات الاثني عشر، بما يحقق السعادة لكافة حاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وموظفي الجهات الحكومية التي انضمت إلينا، حرصاً منا على ترسيخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، مشيرة إلى احتواء البطاقة اليوم عدد 110 خيارات تعليمية يمكن لحاملي البطاقة الاختيار بينها من كليات وجامعات ومدارس ورياض أطفال.