«انطلق» للمنح الدراسية يوفر 16 تخصصاً بأفضل 50 جامعة

المصدر: Ⅶ دبي ــــ أحمد يحيى

يعتبر برنامج «انطلق» للمنح الدراسية، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، واحداً من أهم برامج المنح الدراسية الأكثر تميزاً في الإمارات، لتأهيل مهندسين متخصصين في علوم الفضاء، ويدعم طموحات طلاب الجامعات والمدارس الثانوية الذين يخططون لمتابعة تعليمهم في مجال العلوم والهندسة، ومساعدتهم على الوصول إلى مستقبل واعد.

ويوفر برنامج «انطلق» للمنح الدراسية 16 تخصصاً في أفضل 50 جامعة أمريكية وبريطانية.

اقتصاد المعرفة

ويهدف البرنامج إلى زيادة عدد المهندسين الإماراتيين، وتعزيز قدراتهم المعرفية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم، من أجل زيادة الإنتاجية، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، وتتطلب المرحلة المقبلة لمشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء توظيف كادر من المهندسين الإماراتيين والفنيين والخبراء، لسد حاجة المركز من الكوادر اللازمة لمشاريعه المستقبلية الطموحة، ودفع عجلة النمو في قطاع الفضاء في الدولة والارتقاء به إلى مستويات عالمية.

ويتيح برنامج «انطلق» للمنح الدراسية أمام الطلبة الإماراتيين أبواب النجاح والتألق للحصول على مستقبل مهني مشرق مليء بالإبداع والابتكار، فيما يتيح البرنامج أمام الطلبة فرصة الانضمام إلى مركز «محمد بن راشد للفضاء»، والمشاركة في أكثر المشاريع العلمية تطوراً في الإمارات، بما في ذلك مشروع «الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل» الذي سيتم إطلاقه إلى كوكب المريخ.

دعم مادي

ويختار المشرفون على البرنامج الطلبة المتفوقين الطامحين إلى الارتقاء بمجتمعهم ووطنهم، فيما يوفر المركز لهم الدعم المالي لاستكمال تعليمهم العالي، والتدريب اللازم لتمكينهم، بعد تخرجهم، من بدء مسيرتهم المهنية وحياتهم العملية في المركز، والإسهام في بناء قدرات الدولة في علوم الفضاء والتقنية المتقدمة، فيما يتم حالياً قبول طلبات الطلبة الراغبين في الدراسة بإحدى الجامعات الإماراتية التي تشمل جامعة الإمارات، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

من جهة أخرى، يلتزم مركز محمد بن راشد للفضاء بتوفير جميع الفرص لتنمية الكوادر البشرية الإماراتية العاملة لديه وتعزيز إمكانياتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، من خلال مجموعة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي عالمية المستوى، إضافة إلى دعمهم في مواصلة دراساتهم في مجال التقنيات الفضائية، بالتعاون مع أفضل الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، إذ سيكتسبون الخبرات العلمية الفائقة أثناء عملهم على أبرز مشاريع المركز.

وتشمل المؤهلات المطلوبة للالتحاق ببرنامج «انطلق» للمنح الدراسية حملة الشهادة الثانوية وطلبة الجامعات الراغبين بمتابعة تعليمهم في تخصصات العلوم الإدارية والعلوم العامة والهندسة، بينما يجب على الطالب استيفاء بعض الشروط، ومن بينها أن يكون الطالب من مواطني الإمارات، وحاملاً لجواز سفر ساري المفعول وخلاصة القيد، ويجب على المتقدم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، فضلاً عن الالتزام بالعمل مع مركز محمد بن راشد للفضاء بعد التخرج وخلال العطلة الصيفية.

وتتضمن الوثائق المطلوبة السيرة الذاتية، وصورة عن جواز السفر، وخلاصة القيد، والهوية الإماراتية، فضلاً عن صورة لأحدث شهادة أو تقرير أكاديمي، وشهادتي الميلاد والثانوية العامة، وصولاً إلى رسالة قبول من إحدى الجامعات المعترف بها للدراسة في إحدى التخصصات العلمية المدرجة.