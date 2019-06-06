«الخليج الطبية» بعجمان في قائمة مترشحي جائزة «التايمز للتعليم العالي»

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

ترشحت جامعة الخليج الطبية في عجمان من قبل مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية 2019 خلال وقت سابق من هذا العام لنيل الجائزة من بين 300 جامعة في آسيا، لتكون ضمن القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز، والتي تضمنت 8 مؤسسات تعليمية عريقة: حيث تم ترشيح جامعة الخليج الطبية في فئتي «القيادة الأكاديمية في التعليم العالي» ومجال التكنولوجيا والابتكار.

وعبّر الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، عن فخرهم بهذا الإنجاز، لافتاً إلى أن ترشح الجامعة واختيارها من قبل الهيئة هو إنجاز كبير يعكس سمعة الجامعة وتقديرها ومكانتها في تصنيف الجامعات، وأضاف أن الجامعة كانت ضمن جامعات عريقة مرشحة منها على سبيل المثال جامعة هونغ كونغ، وجامعات كورية وجامعات من اليابان والهند، وهي مؤسسات تعليمية ذات تصنيف عالٍ بين الجامعات العالمية.

وشدد الدكتور حمدي على أن مجرد اختيارهم وترشحهم ضمن قائمة قصيرة لجامعات ذات سمعة علمية واسعة هو فوز بحد ذاته، وقدّم الدكتور حسام حمدي التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الإنجاز الجديد الذي تحقق، ليضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ نشأتها، مؤكداً أن كل ما حصلت عليه الجامعة ما هو إلا نتيجة لجهد جماعي ساهم به كل فرد يعمل بها، مشدداً على أن الجامعة ستواصل الدرب الذي رسمته لنفسها، وستسعى دوماً إلى المضي قدماً للوصول إلى العالمية بسمعتها الأكاديمية.