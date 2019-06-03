برنامج تدريبي لطلاب الثانوية في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكمل 32 طالباً متفوقاً من عدد من مدارس العاصمة أبوظبي تدريبهم في برنامج تدريب طلاب الثانوية الذي يوفره مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، لتعريف الطلبة على واقع العمل في قطاع الرعاية الصحية وتشجيعهم على الانضمام إليه.

واستمر تدريب الدفعة الجديدة لمدة أسبوعين تنقل خلالهما الطلبة عبر مختلف أقسام المستشفى للتعرف على جملة متنوعة من الخيارات المهنية المتاحة لهم في قطاع الرعاية الصحية، حيث رافقوا كوادر المستشفى من أطباء وممرضين وغيرهم وهم يؤدون وظائفهم ومهامهم خلال جولاتهم، وشاهدوا الإجراءات الجراحية، وتعرفوا على معاني الرموز الطبية والتقنيات الحديثة المتوافرة في المستشفى وبرنامج الأبحاث المتطور الذي يهدف إلى البحث في أهم التحديات والمشاكل الصحية التي تواجه السكان في دولة الإمارات.

وفي نهاية فترة التدريب، تم تنظيم حفل لتخريج الطلاب المشاركين بحضور كبار المسؤولين في المستشفى.

وقال نزار لقمان، رئيس الموارد البشرية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «يهدف برنامج تدريب طلاب الثانوية إلى جذب الطلبة الشباب المتفوقين دراسياً وهم على وشك أن يضعوا قدمهم على بداية مسيرتهم المهنية، ويلعب دوراً مهماً في تعريفهم على التحديات والفرص المتميزة التي يوفرها لهم قطاع الرعاية الصحية. وفي إطار التزامنا بتنمية قطاع مُستدام للرعاية الصحية في دولة الإمارات، لدينا مجموعة من البرامج الرامية إلى استقطاب المزيد من الشباب المواطن للعمل في المستشفى».

ومن جانبه، قال عبدالرحمن محمد، وهو مشارك في البرنامج من مدرسة الياسمينة التابعة لأكاديمية الدار: «أتاحت لي تجربة المشاركة في برنامج تدريب طلاب الثانوية فرصة فريدة للاطلاع على طبيعة العمل في المستشفى.

أدهشني مستوى التقنيات المتطورة المتوافرة لرعاية المرضى، فعندما شاهدت استخدام الروبوت في العمليات الجراحية، تبينت بوضوح مدى التطور الذي يشهده الطب كل يوم، وأيقنت أن الطب مجال رائع لكي أعمل فيه، وتشجعت بشكل خاص على العمل في تخصص الجراحة القلبية».

وبدورها قالت فاطمة الشمري، المشاركة من مدرسة الاتحاد الخاصة: «لطالما عرفت أنني سأعمل في مجال الطب، لكن دون أن أقرر ما هو التخصص الذي سأختاره. مشاركتي في البرنامج منحتني فرصة رائعة وأعطتني فكرة أعمق عن الأمر، فقد رأيت الجراحين العصبيين وهم يمارسون عملهم، وساعدني ذلك على اتخاذ قراري باختيار هذا التخصص».

أهداف

ويهدف برنامج تدريب طلاب الثانوية إلى تشجيع المزيد من الشباب المواطن للسعي للعمل في قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير الكوادر المواطنة لقيادة هذا القطاع وضمان استدامته لدعم طموحات الأجيال المقبلة.

ويركز مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» على التعليم كجانب مُهم في رسالته، وقد تم ترخيصه كمستشفى للأبحاث والتعليم من قبل دائرة الصحة في أبوظبي. ويسهم المستشفى مع المرافق الأخرى التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية في تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في إمارة أبوظبي.