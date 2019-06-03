سلطان القاسمي يخصّص 550 مليون درهم للبحث العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة، تخصيص 550 مليون درهم للبحث العلمي في الجامعة الأمريكية بالشارقة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بقاعة المدينة الجامعية، في حفل تخريج طلبة دفعة الربيع 2019 بالجامعة الأمريكية بالشارقة، والبالغ عددهم 610.

وهنأ سموه في مستهلّ كلمته، الخريجين والخريجات وأولياء الأمور، قائلاً سموه: «يسرنا في البداية أن نهنئ بناتنا وأبناءنا خريجي اليوم، على نجاحهم في تحقيق آمالهم، وأن نبارك لأهاليهم وذويهم الذين سهروا الليالي، وبذلوا الغالي والنفيس، ليشهدوا أبناءهم وبناتهم على منصة النجاح بالجامعة الأمريكية بالشارقة».

وأضاف سموه: «يسعدنا دائماً أن نشارككم فرحتكم، فنجاحكم نجاحنا، نفتخر بكم في جميع المحافل، ونتمنى لكم دوام التقدم في جميع المجالات بإذن الله، عندما أنشأنا الجامعة الأمريكية في الشارقة، قبل أكثر من 20 عاماً، كان هدفنا، ليس فقط إعداد شباب منتج، بل كان أيضاً إعداد أجيال مثقفة، متفتحة الآفاق، تواكب تطورات العصر، تسعى دائماً لاكتساب العلم والمعرفة، وتتطلع للإبداع».

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الجامعة الأمريكية بالشارقة حققت الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي، فقد أطلقت برنامج البكالوريوس في علم النفس، وطرحت برنامجاً تخصصياً في مجال علم البيانات، كما تستعد الجامعة لافتتاح المبنى الإضافي الجديد لكلية الهندسة في الفصل الأكاديمي القادم، وتم بناؤه وتصميمه على أحدث طراز، ليضم مختبرات بحثية وتعليمية متميزة، وقاعات تدريس مجهزة بأحدث الأنظمة، بما يمكن الجامعة من الاستمرار في توفير تعليم أكاديمي عالمي المستوى، في مختلف برامج الهندسة التي تطرحها على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه».

تكريم

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء على جهودهم المخلصة.

وتفضل سموه بتسلم هدية من دفعة خريجي ربيع 2019، قدمها مدير الجامعة، عبارة عن أعمال فنية مميزة، أنتجها طلبة كلية العمارة والفن والتصميم، والتي تم اختيارها خصيصاً للمناسبة.

وتوزع إجمالي الخريجين من دفعة ربيع 2019 بالجامعة الأمريكية بالشارقة، والبالغ عددهم 610، إلى 536 خريجاً وخريجة حصلوا على البكالوريوس، و74 خريجاً وخريجة حصلوا على الماجستير، كما انقسم الإجمالي إلى 248 خريجاً و362 خريجة، أما إجمالي عدد الخريجين المواطنين فبلغ 91 خريجاً وخريجة، وتوزع الخريجون حسب الكلية إلى 252 من كلية الهندسة، و163 من كلية الإدارة والأعمال، و96 من كلية الآداب والعلوم، و99 من كلية العمارة والفنون والتصميم.

ومن جهة أخرى صادق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة أمس على عدد من القرارات التي من شأنها تطوير آلية عمل الجامعة وتنميتها ورفع كفاءتها بعد اطلاعه على عدد من القضايا التي تتعلق بشؤون الجامعة المالية والأكاديمية والبحثية.

كما تم تعيين البروفيسور كيفن ميتشل مديراً للجامعة الأمريكية في الشارقة بعد منصبه كمدير بالإنابة منذ مارس 2019.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه الميزانية التشغيلية للجامعة للسنة المالية 2019-2020 كما اقترحتها لجنة الشؤون المالية للمجلس. وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بتقدم الجامعة وتطورها وبخططها المستقبلية خاصة في مجال البحوث، كما شكر أعضاء مجلس الأمناء على عملهم الجاد ودعمهم المستمر.

وقال البروفيسور كيفن ميتشل بالنيابة عن كافة المنتسبين للجامعة الأمريكية في الشارقة: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توجيهاته وقيادته الرشيدة التي جعلت من الجامعة مؤسسة أكاديمية استثنائية تجذب أفضل أعضاء الهيئة التدريسية، ما يضمن أن يكون خريجو وخريجات الجامعة بأكمل استعداد للمستقبل».

إعلان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أعلنت الأكاديمية فتح باب القبول للدفعة الأولى للطلبة في برامجها الـ 3 لنيل درجة البكالوريوس في: التمثيل، والمسرح الموسيقي، والإنتاج، وذلك للعام الجامعي 2019- 2020.