كلية آل مكتوم في اسكتلندا تبدأ برنامج التدريب الصيفي السبت المقبل

المصدر: دبي-وام

أعلنت كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا عن بدء البرنامج التدريبي الصيفي -الدورة 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة من 8 يونيو الحالي إلى 5 يوليو المقبل وذلك بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر جامعة حمدان بن محمد الذكية بدبي بحضور ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم وعدد من مديري ومسؤولي الجامعات الإماراتية المشاركة بطالباتها في البرنامج والطالبات المشاركات وأولياء الأمور إلى جانب سالم القيسي عضو مجلس أمناء كلية مينا للإدارة.

وتشارك في البرنامج 67 طالبة من الجامعات والكليات الإماراتية ومنتسبات من وزارة الداخلية إضافة إلى جامعة مالايا الماليزية.

ونقل ميرزا تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الحضور وتمنياته للطالبات إقامة طيبة خلال فترة البرنامج.

وأشار إلى توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتوفير الرعاية الكاملة للطالبات وتهيئة الإمكانيات والظروف لتفرغ الطالبات للاستفادة المثلى من البرنامج.

وقال إن البرنامج يتضمن دراسات وورشاً ودورات صيفية حول القيادة والإدارة والمرأة والإدارة والسياسة وزيارات ميدانية تشمل لقاء اللورد بروفست عمدة مدينة دندي والبرلمان الإسكتلندي في الأسبوع الأول وأيضا محاضرات وورش عن تاريخ وثقافة اسكتلندا ونضال المرأة الاسكتلندية خلال القرنين 19 والـ 20 من أجل المساواة وزيارة لمركز علاج الشرطة بمنطقة اخترادر في الأسبوع الثاني كما يتضمن البرنامج في الأسبوع الثالث العولمة والتعددية الثقافية.