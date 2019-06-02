أكاديمية شرطة دبي تنظّم حفل إفطار للطالبات المرشحات والمدربات المشرفات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت أكاديمية شرطة دبي حفل إفطار رمضانياً، بنادي الضباط في الأكاديمية، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، يرافقه الرائد أحمد محمد راشد، رئيس قسم المراسم والأنشطة المجتمعية بالوكالة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والطالبات المرشحات، والمدربات المشرفات عليهن.

وتقدم العميد الدكتور السويدي، بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى المشاركين في الإطار، متمنياً للجميع دوام النجاح، وقال إن تنظيم حفل الإفطار الجماعي يأتي دعماً لأواصر المحبة والإخاء والتواصل بين الإدارة والطالبات المرشحات، ولإضفاء الشعور بالأجواء الروحانية للشهر الكريم بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد.

وأضاف: كما تأتي هذه الفعالية تماشياً مع التزام الأكاديمية بتعزيز دورها وسعيها الدؤوب نحو تكثيف جهودها وتبني المبادرات والأنشطة التي من شأنها الإسهام في تعزيز المحبة بين الجميع من خلال إحياء المناسبات والمحافظة على العادات والتقاليد، تحقيقاً لرسالة القيادة العامة لشرطة دبي التي تهدف إلى رفع مؤشر السعادة الوظيفية بما يعكس الصورة المشرفة والسمعة المتميزة لشرطة دبي.

وتوجه العميد السويدي، بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لدعمهما ورعايتهما للأنشطة والمبادرات، مؤكداً أن الأكاديمية تعمل في إطار منظومة متكاملة لبث روح السعادة والإيجابية نحو منتسبيها من الدورات المختلفة من المرشحين والمرشحات وطلاب الدورات التأسيسية، إضافةً لموظفي الأكاديمية.