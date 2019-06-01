مجلس أمناء جامعة الفجيرة يناقش ترقية معايير الدراسة

المصدر: الفجيرة - وام

ناقش مجلس أمناء جامعة الفجيرة أهمية ترقية معايير الدراسة في الجامعة إلى مستويات عالمية ووجه على ضرورة إعادة النظر في التخصصات المطروحة في الجامعة ودراسة إمكانية إضافة تخصصات جديدة خاصة في المجال الهندسي وتقنية المعلومات والإدارة وفقاً لاحتياجات السوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في مبنى الجامعة برئاسة سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور عبدالرحيم محمد الأمين مدير الجامعة بالإنابة.

واطمأن المجلس على الموقف المالي الجيد للجامعة ووجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل بالجامعة.. كما اطلع على قوائم الطلاب الخريجين للأعوام 2017/‏2018 و2018/‏2019 ومنحهم الدرجات العلمية على مستوى الماجستير والبكالوريوس.