«دبي التعليمية» تنظم محاضرات دينية وتوعوية للموظفين

المصدر: دبي – البيان

بدأت منطقة دبي التعليمية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تنظيم محاضرات دينية وتوعوية متنوعة، والتي تهدف إلى رفع مستوى سعادة الموظفين والموظفات، قدّمها نخبة من المحاضرين المواطنين المختصين في المجالات الاجتماعية والدينية وتطوير الذات.

واستضافت المنطقة التعليمية مؤخراً محاضرة بعنوان «متى تتخذ القرار» ألقاها المحاضر الشيخ الدكتور عبد الله الكمالي، تُناقش العديد من المواضيع التي تهم جميع أفراد المجتمع، وذلك بحضور عدد كبير من موظفي وموظفات منطقة دبي التعليمية.

واشتملت المحاضرة التي تستهدف الموظفين في المنطقة التعليمية، على أهمية التربية الأخلاقية للأبناء في ظل التحديات الدخيلة والمعاصرة.