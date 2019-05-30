«بريطانية دبي» توقع اتفاقية تعاون مع جامعة جلاسكو

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

وقعت الجامعة البريطانية في دبي، الرائدة في مجال التعليم المبني على البحث اتفاقية تعاون مع جامعة جلاسكو، والتي بموجبها سيتمكن طلاب قسم علوم الحاسوب في الجامعة البريطانية من إكمال السنتين الأخيرتين من برنامجهم الدراسي في المملكة المتحدة، مستفيدين من تجربة تعليمية فريدة متوفرة في إحدى أهم الجامعات البريطانية ذات السمعة العريقة، بحسب ما أفاد البروفيسور الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة.

وأضاف أنه سيكون لدى طلاب الجامعة البريطانية في دبي المسجلين في برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب- الذكاء الصناعي أو برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب- هندسة البرمجيات، الفرصة إكمال السنتين الأخيرتين من دراستهم في برامج علوم الحاسوب في جامعة جلاسكو، علاوة على أن جامعة جلاسكو للطلاب ستوفر مساعدة مالية كمنحة لتغطية نفقات دراستهم.

وأشار البروفيسور الشامسي إلى أن الجامعة وقعت كذلك خلال العام الدراسي الحالي اتفاقية مشابهة مع جامعة جلاسكو لبرامجها في الهندسة الإلكتروميكانيكية والهندسة الصناعية، لافتا إلى أن جامعة جلاسكو تعد ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، علماً بأن الجامعة تستضيف طلاباً من 140 دولة في العالم، وهي عضو في مجموعة راسل التي تمثل 24 جامعة رائدة في المملكة المتحدة، وهذه المجموعة ملتزمة بالمحافظة على أفضل الأبحاث وتجربة تعليمية متفوقة وروابط متميزة مع القطاعين الخاص والعام.