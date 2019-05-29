إطلاق الدورة الثانية من جامعة محمد بن راشد للطب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - المحميد البحثية، وذلك انسجاماً مع أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031.

وتعدّ الجائزة فرصةً بحثية تنافسية للحصول على تمويل لدعم الأبحاث في أهم مجالات الرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين هيئة التدريس في الجامعة والباحثين من مختلف الجامعات ومؤسسات الرعاية الصحية حول العالم.

وتتاح المشاركة في الجائزة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، فضلاً عن الباحثين من الجامعات والمؤسسات الصحية حول العالم، والذين يتعيّن عليهم تقديم مقترحاتهم بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتأهل للمشاركة.