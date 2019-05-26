ضاحي خلفان يكرّم 20 طالباً في مسابقات القرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي 20 طالباً وطالبة في المسابقات الخارجية من طلاب مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك الطلاب المتميزين في نتائج تقييم الربع الأول 2019 بالمدرسة، وذلك بحضور رجل الأعمال غانم مطر السويدي، وعدد من كبار المسؤولين والأعيان. كما قام معاليه بتكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة تشجيعاً لهم على الاستمرار في خدمة القرآن الكريم.

وجرى خلال الحفل تكريم 20 طالباً وطالبة من مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن الحائزين المراكز الأولى في المسابقات الخارجية، ومنهم: منصور فيصل سعيد المنصوري، ومايد سلطان علي سلطان، والطالبة أروى حبيب، وخمسة عشر طالباً من الذين تفوقوا في الاختبارات الداخلية.

جيل عالم

وفي السياق دعا معالي ضاحي خلفان كافة المواطنين إلى تسجيل أبنائهم في المدارس القرآنية لإخراج جيل يعتمد عليه من العلماء، وقال معاليه: إن مسؤولية تحفيظ القرآن تقع على عاتق أولياء الأمور فهم الذين يشجعون أبناءهم على ذلك، وقد رأيت بعض أولياء الأمور يحضرون أبناءهم إلى مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن مباشرة بعد خروجهم من مدارسهم، وينتظرون داخل ساحة المدرسة حباً في كتاب الله وأملاً أن يحفظ أولادهم كتاب الله.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمجلس الرمضاني لمعاليه وألقى الدكتور محمد أحمد شقرون، مدير مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن كلمة أوضح فيها فضل حفظ القرآن وأجر حافظ القرآن واستشهد بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من حفظ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبياً» كما استشهد بقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا فإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا».

ثم استمع الحضور إلى تلاوة بعض طلاب المدرسة، ثم قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتوزيع الشهادات على المتميزين من الطلاب والمدرسين.

إشادة

من جهة أخرى أشاد معالي ضاحي خلفان بالمسؤولين في بلدية دبي، القائمين على تحسين وتجميل البيئة ونشر المسطحات الخضراء في مختلف مناطق إمارة دبي، وتعاونهم البناء وجهودهم الطيبة في تنفيذ مشروع تشجير وتنظيم وهندسة الكثير من حدائق ومساجد دبي، بما يعود بالنفع على سلامة البيئة وجمالها، ويجعلها واحات خضراء مريحة للنظر وللمصلين الذين يرتادون تلك المساجد.

جاء ذلك خلال تكريم معاليه بمجلسه الرمضاني أربعة من المسؤولين والمهندسين العاملين في بلدية دبي، على تعاونهم وجهودهم في تشجير وتزيين المنطقة المحيطة بمسجد السلام بمنطقة البرشاء ومناطق أخرى بمدينة دبي، وهم المهندس طالب عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، ومحمد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي، والمهندس عبداللطيف علي الجلاف، رئيس قسم مشروعات الري، والمهندس سعيد صفر، مدير قسم مشاريع الري ببلدية دبي.