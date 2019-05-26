جامعة آجوي الكورية تمنح الدكتوراه الفخرية إلى محمد الحمادي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

منح مجلس إدارة جامعة آجوي الرائدة في مجال الهندسة في كوريا الجنوبية المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية درجة الدكتوراه الفخرية في الهندسة، وذلك تقديراً لالتزامه بتحقيق التميز في قطاعات الهندسة والطاقة، إلى جانب دوره في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي ساهم بتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأقيم حفل منح درجة الدكتوراه الفخرية في مقر جامعة آجوي في منطقة سون بمقاطعة جيونجي التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة سيئول، بحضور عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، ورئيسة الجامعة هيون جيو بارك، وأعضاء مجلس إدارة الجامعة وعدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة فيها. ووجه الحمادي الشكر إلى الحكومة الرشيدة التي منحته شرف خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.