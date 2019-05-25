"التربية" تلتزم بإعادة جدولة اختبار "EmSAT" بعد عطل تقني

المصدر: البيان الالكتروني

اعتذرت وزارة التربية والتعليم للطلبة وأولياء الأمور، عن العطل التقني المفاجئ في اختبارات "EmSAT" المقررة اليوم السبت، وأكدت التزامها إعادة جدولة الاختبار إلى موعد آخر ستعلنه في وقت لاحق.

و عبر حسابها على تويتر أشارت وزارة التربية والتعليم " إلى أن نظام اختبار الإمارات القياسي "EmSAT" تعرض لعطل تقني مفاجئ اليوم السبت. وأضافت أنها تعمل حالياً مع شركائها لإصلاح هذا العطل.

وقالت إن "الوزارة تلتزم إعادة جدولة الاختبار لموعد آخر وسنعلمكم به قريباً. ونشكركم على تفهمكم وجهودكم في رفع مكانة التعليم بالدولة تماشياً مع رؤيتها ومئوية 2071".