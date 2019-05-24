«طرق دبي» توزّع المير الرمضاني على 500 أسرة متعففة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إطلاقها فعاليات مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومنها المبادرة السنوية المتمثلة بتوزيع المير الرمضاني، حيث تم توزيع المير على 500 أسرة متعففة من أهالي مدارس الأهلية الخيرية الخاصة في دبي والشارقة وعجمان، وذلك في إطار حرصها على المشاركة والمساهمة في تعزيز قيمة العطاء في شهر الخير.

وأوضحت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «أن الهيئة وزّعت المير الرمضاني على 500 أسرة متعففة من أهالي مدارس الأهلية الخيرية الخاصة في دبي، وفي كل من إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك بالتعاون مع إدارة المدارس، كما تم توزيع بطاقات «نول» خاصة بعام التسامح على هذه الأسر المتعففة، حيث يمكن استخدامها في دفع قيمة المشتريات في عدد من محلات التجزئة في إمارة دبي والإمارات الأخرى، هذا بالإضافة إلى الاستفادة منها في دفع تعرفة وسائل النقل والمواقف العامة في إمارة دبي، مشيرة إلى تنظيم فعالية «رمضان مع ذُخر»، حيث تم توفير وجبات إفطار لكبار المواطنين المنتسبين لنادي ذُخر الاجتماعي، كما قام فريق المتطوعين من الهيئة بتوزيع هدايا مختلفة عليهم.

وقالت المحرزي: «للسنة التاسعة على التوالي توزع الهيئة الوجبات على مستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، وتم في هذا العام تخصيص حافلتين لتوزيع الوجبات على مدى أسبوع للعمال والأسر المحتاجة. وقد انقسمت المبادرة إلى جزأين شمل الأول توزيع وجبات إفطار على طلبة مدارس الأهلية الخيرية من ذوي الدخل المحدود خلال الدوام المسائي لهذه المدارس، فيما شمل الجزء الثاني تحضير وتوزيع وجبات السحور على فئة العمال بمشاركة موظفي الهيئة والجهات المعنية».