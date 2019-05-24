500 ألف درهم حصيلة السحور الخيري لدعم طلبة «جامعة دبي»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

بلغ إجمالي التبرعات في حفل السحور الخيري الرابع، الذي نظمته رابطة الخريجين في جامعة دبي، بالتعاون مع جمعية بيت الخير 500 ألف درهم، بهدف دعم الطلبة المتعثرين مادياً من المتفوقين ومن مختلف الجنسيات، والذي يستمر تلقي التبرعات فيه حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونظمت الجامعة الحفل تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس رابطة الخريجين، وبدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووجه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك شهر البركة والخير والعطاء، مشيراً إلى أنه في الشهر الكريم يجب على المسلم أن يتصدق بالمال لكل محتاج وأن يطهر ماله بزكاته، وأن تعاليم الدين الإسلامي تحث على التسامح، وأن التسامح صفة متأصلة في شعب الإمارات وقيادته الرشيدة. وناشد الجميع بالمساهمة في تذليل الصعاب عن الطلبة المتعثرين مادياً لكي يكملوا دراستهم وينخرطوا في خدمة المجتمع.

ووجه الشكر إلى رعاة الحفل وقال: «إن الهدف الذي تسعى إليه رابطة الخريجين هو دعم العلم وهذا الهدف هو من أرقى وأسمى الأهداف التي تسعى إليها جامعة دبي، والتي تبنت مبدأ جودة التعليم في برامجها وأخذت على عاتقها مهمة دعم المتفوقين بمنح تعليمية».

ومن جانبه قال عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير: إن التعليم كان ولا يزال طريق النهضة وإن هذه المبادرة التي تنظمها الجامعة تعكس الرؤية الرشيدة لقيادة الإمارات، وإن الجمعية تدعم هذه المبادرة في إطار التزامها بالعمل الخيري .