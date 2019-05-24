سلطان القاسمي: استمرار تطوير مباني الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية عن خطط استمرار تطوير المباني في جميع الكليات بالجامعة القاسمية، مشيراً سموه إلى أن مباني الجامعة ستكتمل السنة المقبلة.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذل لضمان نجاح وتطوير الجامعة القاسمية التي تمثل نموذجاً عالمياً متفرداً تقدمه إمارة الشارقة لكل طلبة العلوم الإسلامية والمعارف المختلفة واللغة العربية من مختلف بلدان العالم، لتكون أحد روافد النهضة التعليمية التي تعمل عليها استراتيجية الإمارة.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة القاسمية، والذي أقيم مساء أمس في قاعة الاجتماعات بمسجد الشارقة.

ورحب سموه بأعضاء مجلس أمناء الجامعة في الاجتماع الأول، مشيراً سموه إلى أن اختيار أعضاء المجلس جاء بحسب احتياجات الجامعة وتخصصات الأعضاء الدقيقة وفاعليتهم والتي تنوعت بناءً على متطلبات الجامعة في القانون والشريعة الإسلامية والقرآن الكريم، إلى جانب النواحي الأكاديمية والعلمية والاستثمارية والإدارية وغيرها.