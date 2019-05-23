سيف بن زايد يستقبل 100 طالب موهوب ووفد جمعية المعلمين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 100 طالب موهوب من خريجي مبادرة «موهبتنا 2018 وربيع 2019» التي أطلقها «صندوق الوطن» تزامناً مع خطته للسنوات الخمس 2019 - 2024، «البرنامج التعليمي المبتكر لدعم الطلاب الموهوبين وذوي الأداء العلمي المتقدم».

كما استقبل سموه وفد جمعية المعلمين، وتبادل سموه والحضور ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين ــ التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والبركات.

وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والازدهار. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمنظومة التعليمية الشاملة لتطوير التعليم بمراحله كافة.

تفوّق

وقد هنأ سموه الطلبة الموهوبين بتفوقهم الأكاديمي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على إنجازاتهم والإسهام في خدمة الوطن.

وحققت مبادرة موهبتنا منذ إطلاقها العديد من النجاحات والإنجازات على مستوى الطلبة من أصحاب المواهب والقدرات العلمية، فقد تمكّن الطلاب في المرحلة العمرية من 11 إلى 14 سنة من تحقيق نتائج علمية، ورفع درجاتهم في امتحانات المستوى الجامعي من 7% إلى 71%، ما يتخطى مرحلتهم العمرية بأكثر من 6 سنوات، وهو ما يجعل مبادرة «موهبتنا» من أنجح البرامج التعليمية في الدولة.

وعمل صندوق الوطن، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات، على إنجاح هذه المبادرة الرائدة التي ترسّخ قيمة العلم والعمل في المجتمع، وتشكّل النواة الحقيقية لجيل مبتكر يعي التحديات الوطنية والعالمية، ويعمل على بناء المستقبل، وتحسين جودة حياة الأفراد.

وتضمنت «موهبتنا» برنامجاً صيفياً لمدة أسبوعين في مركز «جون هوبكنز» للمواهب والشباب، إذ تم تدريس أربع دورات تعليمية وتدريبية شملت مجالات التصميم الهندسي وعلوم الطيران وعلم التشفير والرياضيات، كما تضمّنت تحدياً في مجال الصناعة لمدة 4 أشهر تحت إشراف الجامعات وشركاء الصناعة في الإمارات العربية المتحدة.

وتستهدف المبادرة، في عامها الثاني، الطلبة من أصحاب والمواهب والقدرات من الصف السادس حتى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال سلسلة من الاختبارات.

اكتشاف

وتنتقل مبادرة موهبتنا هذا العام إلى مرحلة أخرى نوعية من اكتشاف الطلبة الموهوبين وصقل مهاراتهم العلمية، من خلال إسهام صندوق الوطن في اكتشاف 2000 من الطلبة الموهوبين في نهاية عام 2020.

إضافة إلى إنشاء «صندوق الوطن» سجلاً وطنياً للطلاب الموهوبين وتطويره باستمرار من خلال البرامج المتخصصة، والتأكد من التحاق 60% على الأقل من الطلبة الموهوبين بجامعات عالمية رائدة، على أن يدرس 50% منهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

نقلة نوعية

وقال محمد القاضي، المدير العام لصندوق الوطن: «تخطط المبادرة في عامها الثاني لإحداث نقلة نوعية في مجال اكتشاف وتدريب الطلاب الموهوبين، من خلال تأكيد اكتشاف الطلبة الموهوبين في سن صغيرة، وتأهيلهم بالشكل المناسب، ووضعهم على الطريق الصحيح، ما يعد نواة حقيقية لجيل من العلماء والمبتكرين لدولة الإمارات على غرار علماء غيّروا وجه العالم».

وأضاف: «نحن على ثقة بدعم قيادتنا الرشيدة لجهودنا، من خلال تشجيعهم المستمر لنا، وتذليل كل السبل لإنجاح أهدافنا الرامية إلى الانتقال بدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة من العلم، وتطبيقات العلوم المتقدمة لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وتحقيق التنمية المستدامة بسواعد أبناء الوطن».

ويتم اختيار الطلاب الموهوبين تحت مظلة المبادرة هذا العام من خلال عدة معايير، تبدأ باختبار 5000 طالب بنهاية عام 2020.