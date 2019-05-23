«التربية» و«أقدر» يطلقان منصة «المواطنة الرقمية CYBER C3»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر» المنصة الإلكترونية «المواطنة الرقمية CYBER C3» باللغتين العربية والإنجليزية لنشر الثقافة الإلكترونية والتوعية بالاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والإنترنت وأساسيات أمن المعلومات.

وأكد العقيد عبدالرحمن المنصوري منسق عام برنامج خليفة للتمكين، أن برنامج المواطنة الرقمية CYBER C3 يعد الأول من نوعه في العالم الذي تم تطويره وتصميمه خصيصاً لدولة الإمارات لتأهيل المشاركين بالمعرفة والمسؤولية الرقمية وتنمية الشعور بالمسؤولية المدنية لديهم تجاه مجتمعهم على الإنترنت.

ويهدف البرنامج إلى إعداد مواطنين يمتلكون مهارة القراءة والكتابة الرقمية، ويتسمون بتفكير نقدي في قراءة وتحليل مصادر المعلومات وفهم العواقب الأخلاقية للسلوك عبر الإنترنت، إضافة إلى اتخاذ القرار الأخلاقي الجيد لسلوكهم على الإنترنت.

ويقدم البرنامج محاور رئيسة وهي الوصول إلى الإنترنت والمعرفة الإلكترونية والقاعدة السيبرانية والسلامة السيبرانية والتفاعل السيبراني والتعاون والمشاريع الإلكترونية والرعاية السيبرانية والمساءلة الإلكترونية، ويتوجب على المعلمين الذين يخوضون اختبارات ضمن مساق أمن المعلومات والشبكات الإجابة عن 40 سؤالاً ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الساعة.

وقالت خولة الحوسني مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، إنه ما يقارب من 101 معلم من المدرسة الإماراتية ضمن الدفعة الأولى اجتازوا اختبار شهادة «سايبر سي 3» بعد خضوعهم لعدد من الورش التدريبية المتخصصة في الأمن الإلكتروني والفضاء السيبراني.