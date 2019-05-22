أحمد بن سعيد يشهد تخريج الدفعة 8 من طلبة «روتشستر للتكنولوجيا»

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها.

وأقيم حفل التخرج في فندق جراند حياة دبي، بحضور مجلس إدارة الجامعة بدبي والدكتورة آلن غرانبرغ، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك والدكتور جيمس ووترز نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والإدارية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، وريك سورت، رئيس الخدمات القنصلية في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية، وذوي الطلبة.

شهادات

وخلال الحفل، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم شهادات التخرّج لـ 120 خريجاً وخريجة، وحصل 80 من الطلبة على شهادات البكالوريوس موزعة على برامج أكاديمية مختلفة، فيما حاز 40 منهم شهادة الماجستير من عدة برامج للدراسات العليا، وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير: الهندسة الميكانيكية والكهربائية، وأمن الحاسوب، وتكنولوجيا الحواسيب، والإدارة والاقتصاد، وعلوم المدينة الذكية، والقيادة والإبداع.

ويمثل الخريجون جنسيات وفئات عمرية متنوعة، مما يبرز قدرة الجامعة، التي تعد إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، على استقطاب عدد كبير من الطلاب من جنسيات مختلفة، وتمكينهم من توسيع مهاراتهم لدخول سوق العمل في المستقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي توجه سلطة واحة دبي للسيليكون للاستثمار في القطاع التعليمي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز دور الشباب، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع مصادر الدخل للدولة».

وأضاف سموه: «بصفتها واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية الأمريكية في المنطقة، تقدم الجامعة برامج جديدة لقطاعات مختلفة تمكن الشباب من دخول سوق العمل بقوة، ونحن على ثقة من أن المناهج الدراسية القائمة على التكنولوجيا التي تقدمها الجامعة ستعمل على تأهيل خريجيها لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل».

تهنئة

من جانبه قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجامعة: «نهنئ خريجينا الجدد في جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي على نجاحهم في تحقيق هذا الإنجاز العلمي، ونأمل أن يكون خريجونا الجدد سفراء حقيقيين للجامعة ونتطلع إلى استضافتهم في المستقبل في الحرم الجامعي لمشاركتنا قصص نجاحهم في حياتهم المهنية».