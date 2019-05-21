جامعة محمد بن راشد للطب وصندوق الزكاة يدعمان الطلبة المتعففين

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «استثمر زكاتك اليوم في أطباء الغد»، أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالشراكة مع صندوق الزكاة، حملة رمضانية لدعم الطلبة المتعففين في الجامعة من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في إكمال دراستهم ليتخرجوا أطباء يعملون في خدمة الدولة والمنطقة.

وتهدف الحملة إلى تحصيل التبرعات من أجل تخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة المتعففين ذوي المستوى العلمي المتميز وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية من المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الزكاة.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «إن هذه الحملة تأتي في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها مؤخراً ما بين الجامعة وصندوق الزكاة».