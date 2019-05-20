مريم المهيري تلتقي طلبة مركز النور

المصدر: دبي - البيان

زارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وذلك في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتماشياً مع مبادرة مجتمعي مكان للجميع، وكان في استقبال معاليها خالد الحليان رئيس مجلس إدارة المركز وإيان فيرسيرفس نائب رئيس مجلس الإدارة ونادية عبدالعزيز وعبدالقادر عبيد علي أعضاء مجلس الإدارة وآسفانا الخطيب مديرة المركز والدكتورة أميمة أحمد سلايمة سفيرة الأمل وسفيرة النوايا الحسنة.

بعدها قامت معالي مريم حارب بجولة على فصول طلاب المركز وقضاء وقت مع الطلاب لمشاركتهم الفرحة والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم.

كما قامت معاليها بحوار صحافي مع الفريق الإعلامي من أصحاب الهمم مؤكدة حرصها الدائم على دعم قضايا أصحاب الهمم وسعادتها البالغة بتواجدها وسطهم.

كما زارت معاليها المخبز وورشة الأخشاب وورشة الطباعة وقسم الخياطة والتطريز بالمركز وتعرفت إلى المهام التي يقوم بها الطلاب داخل المركز.