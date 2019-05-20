جامعة عجمان تُطلق مركز الرابطة الثقافية الفرنسية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

استقبل الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان صباح أمس بمقر الجامعة لودوفيك بوي السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، حيث جرى افتتاح مركز «الرابطة الثقافية الفرنسية - عجمان» المتخصص بتعليم اللغة الفرنسية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية الفرنسية، بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وعدد من المسؤولين من السفارة الفرنسية ومركز الرابطة الثقافية الفرنسية.

وأكد الدكتور كريم الصغير أنه سوف يتم العام المقبل افتتاح قسم لتدريس اللغة الفرنسية ومنح درجة البكالريوس في اللغة الفرنسية وذلك بعد أخذ الموافقات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة وتوفير الكادر التعليمي، وذلك بهدف تخريج طلبة ملمين بتلك اللغة الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز وتقوية التعاون بين الجانبين الإماراتي والفرنسي، وكذلك تحسين برامج البحث والتعليم، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والباحثين والموظفين والطلاب، وبما يدعم الانفتاح على الجهات الاقتصادية الفرنسية والفرنسية-الإماراتية، لاسيما من خلال المشاركة في الأنشطة والمشاريع وتبادل المعلومات مع مجلس الأعمال الفرنسي بدبي.

وأشار الدكتور كريم الصغير في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أن اختيار جامعة عجمان لتأسيس فرع لمركز الرابطة الثقافية الفرنسية يزيدنا فخراً، ويعد إنجازاً يضاف إلى إنجازات الجامعة المتواصلة على صعيد تعزيز مكانة جامعة عجمان على الخارطة العالمية للتعليم العالي، حيث تعتبر الجامعة الأولى والوحيدة الآن في الدولة التي تحتضن مثل هذا المركز المتخصص بتعليم اللغة الفرنسية وتنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية، مبيناً أن موقع عجمان التي تتوسط العديد من إمارات الدولة يجعلها مكاناً جاذباً للجمهور ممن يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، كما أن المركز سيبدأ بإطلاق برامجه التدريبية في سبتمبر المقبل. وسوف يتمتع منتسبو الجامعة وطلبتها وخريجوها بأسعار خاصة وتنافسية.

من جهته قال برنارد فرنتيرو، مدير الرابطة الثقافية الفرنسية إن المركز سيستقبل الراغبين بتعلم اللغة الفرنسية بدءاً من عمر 7 سنوات، ويستهدف جميع قطاعات المجتمع من طلبة المدارس والجامعة وجمهور عريض من الراغبين بتعلم اللغة الفرنسية. مؤكداً أن المركز سيكون معتمداً لامتحانات (TEF) و(DEIF) و(DAIF) و(DAEFIE).