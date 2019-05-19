طلبة جامعة خليفة يصممون طائرة بدون طيار تنفذ عمليات عسكرية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شهد معرض المشاريع الابتكارية بجامعة خليفة مجموعة من المشاريع العلمية والهندسية والتكنولوجية التي استعرضها طلاب الجامعة كمشروعات تخرج نالت إعجاب الخبراء والمتخصصين.

نفذ فريق من عشرين طالباً في جامعة خليفة طائرة كهربائية بدون طيار يمكن التحكم بها عن طريق موجات الراديو وتقول الطالبة روضة النقبي، الطائرة هي مشروع تخرج شارك في تنفيذه 20 طالباً من جامعة خليفة، مشيرة إلى أن المشروع عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل على الطاقة الكهربائية، وتنفذ مهمات الطائرات العسكرية التي تتضمن مهمات الهجوم والمراقبة ويمكنها التعامل خلال العمليات العسكرية مع حاملات الطائرات.

وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالي 40 ألف درهم، وأضافت أن الطائرة تمكنت من إتمام 3 مهمات إلزامية بشكل ناجح في مسابقة «Design Build Fly» وهي مسابقة دولية يتنافس فيها أشهر وأفضل الجامعات على مستوى العالم ونظمها المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية، وشاركت فيها جامعة خليفة للمرة الثامنة على التوالي، حيث تمكن فريق الجامعة من الحصول على المركز التاسع من أصل 104 جامعات عريقة من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن الطائرة تم تصميمها مع إمكانية طيّ الأجنحة لتناسب حجمها الكبير وتتسق مع مهامها العسكرية.

تحديد مواقع

كما نفذ الطلاب ربا ناصر، علياء الزعابي، وفاء اليماحي وأحمد مهدي، مشروع ابتكار طائرة صغيرة بدون طيار يمكنها تحديد مواقع الأجسام سريعة الحركة، فيمكنها تحديد مواقع الطائرات بدون طيار في المنطقة بدقة شديدة، كما يمكنها تتبع الطائرات الصغيرة في المنطقة باستخدام نظام تحديد المواقع بالإضافة إلى أجهزة استشعار القصور الذاتي التي تتحلل دقتها بمرور الوقت، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 900 درهم فقط.

هيكل حديدي

ونفذ مجموعة من الطلاب مشروعاً عبارة عن هيكل خارجي حديدي للجزء العلوي من جسم الإنسان. يساعد الهيكل صاحبه في رفع أوزان تصل إلى 25 كيلوجراماً. وأكد الطلاب أن الهيكل تم تصميمه خصيصاً لعمال البناء الذين يحملون الأوزان الثقيلة لساعات متعددة. كما يمكن استعمال الهيكل في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقدان التحكم في أذرعهم بشكل جزئي.

وأشاروا إلى أنه يتم التحكم بالهيكل عن طريق قفاز آلي يقرأ حركات الأصابع لرفع وإنزال الذراع التي تحمل الوزن، ويمكن للهيكل أن يعمل لمدة ساعتين إلى 4 ساعات بشكل متواصل. وأضاف الطلاب أن تكلفة الهيكل تتراوح بين 8000 إلى 9000 درهم، وهي تكلفة قليلة مقارنة بهياكل أخرى قد يصل سعرها إلى 200 ألف دولار.