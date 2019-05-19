تعاون بين صندوق الوطن وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الوطن وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تعاون لتعزيز مستوى الأبحاث حول اضطراب طيف التوحد.

ويعتبر هذا البحث المشروع الثاني الذي يحظى بدعم برنامج صندوق الوطن للأبحاث التطبيقية والتطوير، الذي يعتبر جزءاً من منصة «باحث» Researcher.ae التابعة لصندوق الوطن. ويسعى برنامج الأبحاث التطبيقية والتطوير في دورته الثانية إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الخدمية في الدولة لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة تعزز من نجاح الدولة، ويدعم البرنامج المشاريع ضمن أربعة مجالات أساسية، هي: الدفاع والطيران، وإدارة المياه، والصحة وعلم الجينوم، والثورة الصناعية الرابعة.

وقال محمد القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «وضع صندوق الوطن نصب عينيه هدفاً استراتيجياً يتمثل في التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للدفع بمهمتنا قدماً وتوفير كافة أشكال الدعم للباحثين المبتكرين الذين يمتلكون أفكاراً تضمن التطوير المستدام للدولة».

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب وأستاذ علوم القلب والشرايين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يسرنا أن نحظى بفرصة للتعاون مع صندوق الوطن في إطار دعمه للأبحاث في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ونحن فخورون بطلاب الطب المشاركين في فريقنا العلمي الذي يقوده الدكتور محمد الدين، فالأبحاث هي من أهم الأعمدة الاستراتيجية التي تقوم عليها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية».